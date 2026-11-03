Quién es Jesús Owono, el arquero que golpeó a Jesús de Miguel en la jugada que terminó en tragedia
El guardameta nació en Guinea Ecuatorial, se trasladó a España durante su infancia y construyó su carrera en distintos equipos del fútbol español.
Jesús Lázaro Owono Ngua, arquero del FC Andorra, quedó en el centro de la atención después del dramático episodio protagonizado junto a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, durante el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
El guardameta salió de su área para disputar una pelota y terminó impactando con la rodilla en el pecho del atacante. La acción provocó un paro cardiorrespiratorio en De Miguel, quien fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente murió el martes 3 de noviembre.
La historia de Jesús Owono: sus comienzos y su carrera profesional
Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial. Cuando era pequeño, emigró junto a su familia a España, país donde comenzó su formación futbolística y desarrolló prácticamente toda su carrera.
Durante sus primeros años pasó por las divisiones inferiores de la Real Sociedad, el Deportivo Alavés y el Club San Ignacio. Su estreno en la Primera División española llegó el 2 de enero de 2022 con la camiseta del Alavés, institución en la que disputó cerca de veinte encuentros.
En julio de 2025 se incorporó al FC Andorra. Inicialmente llegó a préstamo y posteriormente continuó su carrera en el club, que compite en el fútbol profesional español.
Su recorrido con la selección de Guinea Ecuatorial
A pesar de haberse formado deportivamente en España, Owono representa internacionalmente a Guinea Ecuatorial. Su debut con el seleccionado mayor se produjo el 25 de marzo de 2019, en un amistoso frente a Arabia Saudí. El arquero también mostró algunos de sus gustos personales en distintas entrevistas. Entre sus intereses aparecen el universo Marvel, los videojuegos y las zapatillas de edición especial.
En una conversación con el creador de contenido Rodrigo Fáez, contó que disfruta del afrobeat, aunque también escucha música clásica cuando necesita concentrarse para estudiar. “Yo cuando tengo que estudiar, me pongo ahí mis temas de Beethoven”, explicó. Además, destacó la importancia de su familia en su recorrido deportivo: “Juego a fútbol por mi familia”.
El choque con Jesús de Miguel que conmocionó al fútbol español
El episodio que involucró a Owono ocurrió cuando restaban pocos instantes para terminar el partido ante Tenerife. Con el resultado 2-2, De Miguel encabezaba un contraataque y buscaba controlar un balón largo. El guardameta salió rápidamente de su área para evitar la llegada del delantero, levantó la pierna y lo golpeó en el pecho.
La gravedad del impacto provocó que el atacante quedara tendido en el campo y necesitara asistencia inmediata. Los médicos realizaron maniobras de reanimación después de que sufriera un paro cardiorrespiratorio. Finalmente, fue trasladado a terapia intensiva, pero no logró recuperarse.
El árbitro suspendió el encuentro y expulsó al arquero por impactar con fuerza excesiva y la pierna en alto contra un adversario durante la disputa de la pelota. El desenlace fatal convirtió una acción de juego en una de las tragedias más impactantes del fútbol español.
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