Tensión en Boedo: vecinos autoconvocados insultaron a Milei en un acto de apoyo a Israel

La llegada del presidente Javier Milei a la Noche de Celebración por Israel, el tradicional evento donde el mandatario fue galardonado con el premio "Gratitud", estuvo lejos de desarrollarse en un clima de tranquilidad protocolar. En las inmediaciones de la Iglesia Visión de Futurol, en el barrio de Boedo, un grupo de autoconvocados y transeúntes se apostó sobre la traza urbana para cruzarlo con insultos a viva voz y muestras de repudio ante la atónita mirada de la custodia oficial.