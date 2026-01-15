La Scaloneta, en evaluación a medio año del Mundial: quiénes llegan firmes y quiénes preocupan
Lionel Scaloni mantiene una base sólida de campeones del mundo, pero el presente de varios referentes abre interrogantes en el tramo decisivo de la preparación.
A seis meses del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina transita un escenario particular, casi inédito en su historia reciente. Lionel Scaloni proyecta repetir una porción importante del plantel campeón en Qatar 2022, con una continuidad que refleja confianza, respaldo al proceso y reconocimiento a un grupo que sigue compitiendo en alto nivel.
Sin embargo, detrás de esa base consolidada aparecen matices, rendimientos dispares y situaciones individuales que el cuerpo técnico sigue con atención quirúrgica. De acuerdo a la planificación que maneja el entrenador, hay alrededor de 16 futbolistas que hoy figuran como “verdes” en el borrador mundialista.
Más allá de Lionel Messi -el único con lugar asegurado-, el núcleo duro lo integran nombres como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada, entre otros. Muchos de ellos, según el propio Scaloni, repetirán convocatoria porque “se la han ganado”.
“Muchos van a repetir y se lo han ganado”, explicó el DT, apoyándose en dos argumentos centrales: edad y rendimiento. La mayoría disputó el Mundial anterior con margen físico y sigue siendo competitivo. Aun así, no todos llegan en el mismo momento. El caso de Lisandro Martínez es uno de los más observados tras su regreso progresivo en Manchester United luego de una grave lesión. Scaloni celebró su vuelta destacando que “es un futbolista que siempre ha estado con nosotros cuando ha estado bien”.
También hay focos de atención en el arco, con la reciente lesión muscular del Dibu Martínez, y en los laterales, donde Nahuel Molina perdió terreno en el Atlético de Madrid. En el mediocampo, Alexis Mac Allister sufre el impacto de la irregularidad del Liverpool, mientras que Rodrigo De Paul abre un debate mayor tras su salida del fútbol europeo rumbo a la MLS, con un calendario menos exigente y largas pausas competitivas.
En ataque, las miradas se posan sobre dos realidades opuestas: Julián Álvarez atraviesa una racha sin goles que no altera su condición de fijo, mientras que Lautaro Martínez vive un presente arrollador en el Inter, liderando la tabla de goleadores de la Serie A y consolidándose como una amenaza constante.
A eso se suma la situación de Thiago Almada, titular en gran parte de las Eliminatorias Sudamericanas, pero señalado en España como posible venta del Atlético de Madrid. Scaloni fue claro: “No nos interesa dónde van a jugar, sino que jueguen”. El mensaje del DT es coherente: no hay alarmas, pero sí control permanente. El verdadero filtro llegará a partir de marzo. Hasta entonces, la Scaloneta sigue firme, aunque bajo una lupa cada vez más exigente.
