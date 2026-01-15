La Scaloneta, en evaluación a medio año del Mundial: quiénes llegan firmes y quiénes preocupan

julian alvarez thiago almada

En ataque, las miradas se posan sobre dos realidades opuestas: Julián Álvarez atraviesa una racha sin goles que no altera su condición de fijo, mientras que Lautaro Martínez vive un presente arrollador en el Inter, liderando la tabla de goleadores de la Serie A y consolidándose como una amenaza constante.

A eso se suma la situación de Thiago Almada, titular en gran parte de las Eliminatorias Sudamericanas, pero señalado en España como posible venta del Atlético de Madrid. Scaloni fue claro: “No nos interesa dónde van a jugar, sino que jueguen”. El mensaje del DT es coherente: no hay alarmas, pero sí control permanente. El verdadero filtro llegará a partir de marzo. Hasta entonces, la Scaloneta sigue firme, aunque bajo una lupa cada vez más exigente.