FIFA anunció innovaciones con inteligencia artificial que se usarán en el Mundial 2026

FIFA presentó nuevas tecnologías con inteligencia artificial para el Mundial 2026, con avatares 3D, vista del árbitro mejorada y herramientas de análisis para equipos y fans.
La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en materia tecnológica. FIFA anunció una asociación estratégica con Lenovo que permitirá aplicar soluciones de inteligencia artificial en distintos aspectos del torneo, desde el análisis táctico de los seleccionados hasta la forma en que los partidos serán vistos por el público.
Las novedades fueron presentadas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente y CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, durante el evento Lenovo Tech World 2026, realizado en Las Vegas, Estados Unidos. Allí se detallaron los avances de lo que denominaron “Football AI”.
Infantino aseguró que el Mundial 2026 será “el mayor espectáculo de la historia del planeta”. “Siete millones de personas asistirán a los 104 partidos –104 Super Bowls–, decenas de millones de aficionados viajarán a Norteamérica, seis mil millones lo verán desde casa y el mundo se quedará quieto”, afirmó.
Football AI Pro y asistencia a los seleccionados
Una de las principales innovaciones será Football AI Pro, un asistente de conocimiento generativo desarrollado para colaborar con los 48 seleccionados que participarán del Mundial. La herramienta permitirá acceder a datos avanzados, análisis de partidos y tendencias tácticas de manera equitativa.
“FIFA y Lenovo están adoptando plenamente las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para apoyar a equipos y árbitros, además de ofrecer una experiencia nueva y alucinante a los aficionados. Con Football AI Pro democratizaremos el acceso a los datos proporcionando el conjunto más completo de análisis de fútbol a todos los equipos”, destacó Infantino.
Por su parte, Yuanqing Yang sostuvo que “la Copa Mundial de la FIFA 2026, impulsada por Lenovo AI, será la más avanzada tecnológicamente de la historia”, y remarcó que las soluciones informáticas mejorarán tanto la organización como la experiencia del torneo.
Entre las novedades más llamativas se encuentran los avatares 3D de jugadores habilitados por IA, que se utilizarán para perfeccionar la tecnología semiautomatizada del fuera de juego. El objetivo es ofrecer representaciones más realistas de las jugadas, tanto en los estadios como en las transmisiones televisivas. Este sistema ya fue probado en la Copa Intercontinental 2025, donde futbolistas de Flamengo y Pyramids FC fueron escaneados y seguidos durante todo el partido para evaluar el rendimiento de la tecnología.
Además, FIFA y Lenovo lanzaron una versión mejorada de la “Vista del árbitro”, basada en pruebas realizadas en el Mundial de Clubes. Según el organismo, estas imágenes ofrecerán “una perspectiva en primera persona de mayor calidad, mejorando la transparencia, la comprensión y la participación de las audiencias”.
“La próxima generación de la Vista del Árbitro nos mostrará imágenes estabilizadas habilitadas por IA, haciendo que la experiencia sea única, como si estuvieras en el centro del campo”, explicó Infantino. También aseguró que los avatares 3D permitirán decisiones más rápidas y una comprensión más clara del fuera de juego para todos los espectadores.
Con estas innovaciones, FIFA apuesta a que el Mundial 2026 no solo sea histórico por su formato y alcance global, sino también por la incorporación de la inteligencia artificial como una herramienta clave dentro y fuera del campo de juego.
