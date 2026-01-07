FIFA anunció innovaciones con inteligencia artificial que se usarán en el Mundial 2026

Por su parte, Yuanqing Yang sostuvo que “la Copa Mundial de la FIFA 2026, impulsada por Lenovo AI, será la más avanzada tecnológicamente de la historia”, y remarcó que las soluciones informáticas mejorarán tanto la organización como la experiencia del torneo.

Entre las novedades más llamativas se encuentran los avatares 3D de jugadores habilitados por IA, que se utilizarán para perfeccionar la tecnología semiautomatizada del fuera de juego. El objetivo es ofrecer representaciones más realistas de las jugadas, tanto en los estadios como en las transmisiones televisivas. Este sistema ya fue probado en la Copa Intercontinental 2025, donde futbolistas de Flamengo y Pyramids FC fueron escaneados y seguidos durante todo el partido para evaluar el rendimiento de la tecnología.

image

Además, FIFA y Lenovo lanzaron una versión mejorada de la “Vista del árbitro”, basada en pruebas realizadas en el Mundial de Clubes. Según el organismo, estas imágenes ofrecerán “una perspectiva en primera persona de mayor calidad, mejorando la transparencia, la comprensión y la participación de las audiencias”.

“La próxima generación de la Vista del Árbitro nos mostrará imágenes estabilizadas habilitadas por IA, haciendo que la experiencia sea única, como si estuvieras en el centro del campo”, explicó Infantino. También aseguró que los avatares 3D permitirán decisiones más rápidas y una comprensión más clara del fuera de juego para todos los espectadores.

Con estas innovaciones, FIFA apuesta a que el Mundial 2026 no solo sea histórico por su formato y alcance global, sino también por la incorporación de la inteligencia artificial como una herramienta clave dentro y fuera del campo de juego.