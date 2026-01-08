FIFA firmó un acuerdo con TikTok y será la plataforma digital del Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifamedia/status/2009272727853465818?s=20&partner=&hide_thread=false TikTok, one of the planet’s most influential and dynamic destinations for mobile video content, will become FIFA’s first-ever Preferred Platform. The innovative partnership between FIFA and TikTok is set to bring millions of fans even closer to the action and excitement at the… pic.twitter.com/ntXLIJm7Ba — FIFA Media (@fifamedia) January 8, 2026

Uno de los pilares del acuerdo será el centro de contenido temático de TikTok para la Copa del Mundo 2026, desarrollado junto a TikTok GamePlan. Allí, los usuarios podrán seguir a las 48 selecciones, acceder a información de partidos y entradas, y utilizar recursos interactivos como filtros, pegatinas y dinámicas de gamificación.

También se pondrá en marcha un programa especial para creadores de distintos países, que tendrán acceso a entrenamientos, conferencias de prensa y material exclusivo. Incluso, algunos podrán trabajar con archivos históricos de la FIFA para generar nuevas piezas audiovisuales.

Desde la plataforma celebraron la alianza y su impacto en las nuevas generaciones. “El fútbol ha crecido de forma exponencial en TikTok en los últimos años, y como primera plataforma preferente de la FIFA, nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar del Mundial más allá de los 90 minutos”, señaló James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok. De este modo, la FIFA apuesta a potenciar la experiencia del hincha y a consolidar una cobertura digital sin precedentes para el Mundial 2026, con TikTok como eje central de la conversación global.