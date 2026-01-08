FIFA firmó un acuerdo con TikTok y será la plataforma digital del Mundial 2026
La FIFA selló la alianza con esa red social, que tendrá contenidos exclusivos, transmisiones en vivo, creadores y nuevas herramientas para los hinchas.
El Mundial 2026, que marcará un punto de inflexión por su formato ampliado y su alcance global, sumó un nuevo aliado clave. La FIFA anunció una asociación sin precedentes con TikTok, que se convertirá en la plataforma digital predilecta del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El acuerdo, que estará vigente hasta fines de 2026, permitirá una cobertura mucho más profunda del certamen, con contenidos originales, acceso a momentos destacados de los partidos y una experiencia audiovisual pensada para audiencias globales, incluidas las de Argentina.
Contenidos exclusivos y transmisiones en vivo
Según lo informado, TikTok ofrecerá piezas exclusivas, transmisiones en vivo y formatos personalizados a cargo de los titulares de derechos. Además, esos socios podrán monetizar su cobertura mediante herramientas publicitarias premium, mientras que la plataforma aplicará políticas específicas para combatir la piratería y proteger los derechos comerciales de la FIFA.
Desde el organismo rector del fútbol remarcaron que el objetivo central es ampliar el alcance del evento. “El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición”, afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.
El dirigente agregó que se trata de “una colaboración pionera que conectará de forma innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo con el Mundial”, y subrayó la necesidad de adaptar las formas de compartir y promocionar el fútbol.
Uno de los pilares del acuerdo será el centro de contenido temático de TikTok para la Copa del Mundo 2026, desarrollado junto a TikTok GamePlan. Allí, los usuarios podrán seguir a las 48 selecciones, acceder a información de partidos y entradas, y utilizar recursos interactivos como filtros, pegatinas y dinámicas de gamificación.
También se pondrá en marcha un programa especial para creadores de distintos países, que tendrán acceso a entrenamientos, conferencias de prensa y material exclusivo. Incluso, algunos podrán trabajar con archivos históricos de la FIFA para generar nuevas piezas audiovisuales.
Desde la plataforma celebraron la alianza y su impacto en las nuevas generaciones. “El fútbol ha crecido de forma exponencial en TikTok en los últimos años, y como primera plataforma preferente de la FIFA, nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar del Mundial más allá de los 90 minutos”, señaló James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok. De este modo, la FIFA apuesta a potenciar la experiencia del hincha y a consolidar una cobertura digital sin precedentes para el Mundial 2026, con TikTok como eje central de la conversación global.
Te puede interesar
Dejá tu comentario