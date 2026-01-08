El jugador de Boca que obtuvo la ciudadanía y sueña con jugar el Mundial 2026
El delantero del Xeneize completó los trámites y quedó habilitado para jugar en Paraguay, donde Gustavo Alfaro lo sigue como alternativa ofensiva.
Milton Giménez dio un paso clave en su carrera profesional al completar el proceso para obtener la ciudadanía paraguaya, lo que le permite quedar oficialmente a disposición de la selección guaraní. El delantero de Boca, de 29 años, ahora apunta a cumplir un objetivo ambicioso: jugar el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El atacante, hijo de padre nacido en Paraguay, venía gestionando la doble nacionalidad desde hace tiempo y en las últimas horas recibió la confirmación formal que lo habilita a ser elegible para la Albirroja. La resolución llegó dentro de los plazos previstos y respondió tanto a un vínculo familiar como a una proyección deportiva concreta.
El interés de Gustavo Alfaro en Milton Giménez
Detrás de esta decisión aparece la figura de Gustavo Alfaro, actual entrenador de la selección paraguaya y exdirector técnico de Boca. El DT argentino valora las características de Giménez y lo considera una alternativa válida para reforzar el frente de ataque en un proceso de renovación que tiene como horizonte el Mundial 2026.
El perfil del delantero, intenso, físico y con presencia en el área, encaja en la búsqueda del cuerpo técnico guaraní, que sigue de cerca su evolución. Por ese motivo, el futbolista aceleró las gestiones administrativas para quedar disponible de cara a futuras convocatorias.
La competencia por un lugar en el Mundial 2026
Si bien Giménez terminó el 2025 como titular en Boca, su rendimiento estuvo por debajo de sus mejores registros goleadores. Aun así, su experiencia y estilo de juego lo mantienen en consideración dentro de un recambio ofensivo en plena construcción en Paraguay.
Con la ciudadanía ya obtenida, el delantero se mete de lleno en la pelea por un lugar en la lista mundialista, donde deberá competir con nombres como Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Alex Arce y Ronaldo Martínez. El sueño del Mundial 2026 ya está en marcha y Giménez dio el primer paso para intentar hacerlo realidad con la camiseta de la Albirroja.
