Real Madrid mira a la Scaloneta: los jugadores apuntados para el recambio post Mundial

La dificultad de los dos pases: negociación dura de alta cotización

Sin embargo, el gran obstáculo aparece en el plano económico: Enzo Fernández cuenta con una cláusula de salida cercana a los 250 millones de euros, mientras que en Inglaterra aseguran que Liverpool no escucharía ofertas por Mac Allister inferiores a los 100 millones. Por ese motivo, desde el diario AS calificaron las operaciones como “prohibitivas”, un término que resume el desafío financiero que implicaría avanzar por cualquiera de los dos argentinos.

Más allá de los nombres, el Real Madrid también sigue de cerca a otros mediocampistas europeos y jóvenes promesas, pero la presencia de Enzo y Mac Allister en la lista refleja una idea clara: apostar por futbolistas probados en la élite, campeones del mundo y con personalidad para liderar. La decisión final quedará supeditada al contexto post Mundial y a las posibilidades reales del mercado, aunque en Madrid saben que, si se da el golpe, tendrá sello argentino.