Real Madrid mira a la Scaloneta: los jugadores apuntados para el recambio post Mundial
Aunque son operaciones son complejas, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen en la agenda del club español como objetivos de jerarquía para reforzar el mediocampo.
El Real Madrid ya empieza a proyectar el futuro más allá del próximo Mundial 2026 y, en ese proceso, el fútbol argentino vuelve a ocupar un lugar central en la planificación deportiva. En las oficinas de Valdebebas, el nombre de dos campeones del mundo aparece subrayado con especial atención: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Ambos integran una “lista de deseos” elaborada por la secretaría técnica con la intención de encontrar nuevos líderes para el mediocampo, una zona que atraviesa un inevitable proceso de renovación tras la salida o el ocaso de figuras históricas. Con la despedida de referentes como Toni Kroos y el final de ciclo de Luka Modric cada vez más cercano, el club entiende que debe anticiparse y buscar futbolistas capaces de sostener el peso del juego durante la próxima década.
Según información publicada en España, el seguimiento sobre los argentinos no es nuevo y se viene realizando desde hace varios mercados, incluso antes de que ambos alcanzaran su consagración definitiva con la selección. La estrategia responde a una necesidad concreta.
Enzo Fernández, en la mira del Real Madrid
En el caso de Enzo Fernández, su evolución en el Chelsea y su rol protagónico en la Premier League lo posicionan como una de las piezas más completas del fútbol europeo. Capitán en varios partidos y referente dentro del vestuario, el ex River ya había estado en el radar del Real Madrid cuando brillaba en Benfica, en la antesala del Mundial de Qatar 2022. En el club español destacan su capacidad para “dominar todas las fases del juego”, su personalidad competitiva y su liderazgo natural, atributos que consideran indispensables para ocupar un lugar central en el mediocampo.
Alexis Mac Allister, otra opción para el Merengue
Alexis Mac Allister, por su parte, también cumple con ese perfil que seduce en Madrid. Figura del Liverpool campeón y jugador clave en la selección argentina, se distingue por su inteligencia táctica, su lectura del juego y su facilidad para sumarse al ataque desde la segunda línea. En España recuerdan que su nombre ya había sido sugerido a mediados de 2025, cuando Carlo Ancelotti lo pensó como una alternativa ideal para el recambio de Kroos. “Su experiencia y su manejo del ritmo del partido lo convierten en un mediocampista muy valorado”, señalan desde el entorno del club.
La dificultad de los dos pases: negociación dura de alta cotización
Sin embargo, el gran obstáculo aparece en el plano económico: Enzo Fernández cuenta con una cláusula de salida cercana a los 250 millones de euros, mientras que en Inglaterra aseguran que Liverpool no escucharía ofertas por Mac Allister inferiores a los 100 millones. Por ese motivo, desde el diario AS calificaron las operaciones como “prohibitivas”, un término que resume el desafío financiero que implicaría avanzar por cualquiera de los dos argentinos.
Más allá de los nombres, el Real Madrid también sigue de cerca a otros mediocampistas europeos y jóvenes promesas, pero la presencia de Enzo y Mac Allister en la lista refleja una idea clara: apostar por futbolistas probados en la élite, campeones del mundo y con personalidad para liderar. La decisión final quedará supeditada al contexto post Mundial y a las posibilidades reales del mercado, aunque en Madrid saben que, si se da el golpe, tendrá sello argentino.
