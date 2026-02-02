La sequía goleadora de los delanteros de River: hace cuánto no marcan un tanto
El Millonario suma puntos y mantiene el arco en cero, pero Driussi, Colidio y Salas arrastran una extensa sequía goleadora y el tema ya genera inquietud.
River atraviesa un inicio sólido en el Torneo Apertura 2026, con siete puntos sobre nueve y la valla invicta. Sin embargo, hay un déficit que se repite desde el cierre de la última temporada: la falta de gol de sus delanteros, una situación que ya encendió las alarmas.
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran una mejora respecto del año pasado, especialmente en la solidez defensiva y en la generación de juego. El triunfo 1-0 ante Barracas llegó a través de una pelota parada, con centro de Juan Fernando Quintero y cabezazo de Gonzalo Montiel, mientras que la victoria frente a Gimnasia se explicó por los dos goles de Juanfer, uno nuevamente de balón detenido y otro tras una buena acción colectiva.
En ese contexto, llama la atención que en tres fechas ningún delantero haya logrado convertir. Sebastián Driussi estuvo cerca ante Rosario Central, pero su gol fue anulado por el VAR por una posición adelantada milimétrica. El atacante no marca desde el 21 de agosto, cuando convirtió frente a Libertad por la Copa Libertadores, y acumula 13 partidos sin anotar desde entonces.
La sequía también alcanza a Maxi Salas, quien ingresó en Rosario como centrodelantero en lugar de Driussi. Su último gol fue el 2 de octubre, ante Racing por la Copa Argentina, precisamente en el Gigante de Arroyito. Desde aquel encuentro disputó 10 partidos sin poder convertir.
El caso más prolongado es el de Facundo Colidio. Más allá de que suele moverse como segunda punta o desde el sector izquierdo, no convierte desde el 19 de julio frente a Instituto. Desde ese momento, suma 21 encuentros consecutivos sin goles. El último delantero de River que logró anotar fue Ian Subiabre, en la derrota ante Racing por los octavos de final del Clausura.
La palabra de Marcelo Gallardo sobre la sequía ofensiva
A pesar de los números, Marcelo Gallardo se mostró calmo al ser consultado por la falta de gol de sus delanteros. Tras el empate ante Rosario Central, el entrenador explicó: “Por características de juego también se hablará de que no hacen goles. Lo típico, lo de siempre. Nada que no vaya a suceder cuando el año pasado Driussi tampoco hacía goles y luego sí los hizo. Se lesionó. Son jugadores que tienen gol y que por el funcionamiento van a convertir”.
El DT remarcó además que su tranquilidad se basa en la evolución del equipo: con el arco propio invicto en lo que va del 2026, Gallardo confía en que la mejora colectiva termine traduciéndose también en goles de sus atacantes.
