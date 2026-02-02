La sequía goleadora de los delanteros de River: hace cuánto no marcan un tanto

SalasxDriussixColidio-M1

La palabra de Marcelo Gallardo sobre la sequía ofensiva

A pesar de los números, Marcelo Gallardo se mostró calmo al ser consultado por la falta de gol de sus delanteros. Tras el empate ante Rosario Central, el entrenador explicó: “Por características de juego también se hablará de que no hacen goles. Lo típico, lo de siempre. Nada que no vaya a suceder cuando el año pasado Driussi tampoco hacía goles y luego sí los hizo. Se lesionó. Son jugadores que tienen gol y que por el funcionamiento van a convertir”.

El DT remarcó además que su tranquilidad se basa en la evolución del equipo: con el arco propio invicto en lo que va del 2026, Gallardo confía en que la mejora colectiva termine traduciéndose también en goles de sus atacantes.