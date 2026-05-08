La reacción de Kendry Páez que sorprendió a todos en el caos de River ante Carabobo

Finalmente, el entrenador decidió que Matías Viña fuera quien se colocara los guantes. El uruguayo aceptó el desafío, se acomodó bajo los tres palos y logró responder en un cierre de partido muy exigente. El Millo resistió los ataques finales del conjunto venezolano y terminó encontrando un triunfo agónico gracias al tanto convertido por Maximiliano Salas, en una noche que tuvo absolutamente de todo.

La secuencia protagonizada por Páez comenzó a circular masivamente después del encuentro y generó opiniones divididas entre los hinchas millonarios. Algunos tomaron el gesto como una muestra de frescura y relajación en medio del caos, entendiendo que el juvenil intentó descomprimir una situación límite. Otros, en cambio, quedaron sorprendidos por el tono distendido del ecuatoriano cuando el equipo atravesaba uno de los momentos más delicados del partido.