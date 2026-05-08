La reacción de Kendry Páez que sorprendió a todos en el caos de River ante Carabobo
En medio de la desesperación por la expulsión de Santiago Beltrán, el juvenil ecuatoriano protagonizó una escena inesperada al ofrecerse para ir al arco.
River consiguió una victoria cargada de dramatismo frente a Carabobo en Venezuela, pero además del agónico gol de Maximiliano Salas y la improvisación obligada tras la expulsión de Santiago Beltrán, hubo una situación particular que terminó convirtiéndose en tema de conversación horas después del encuentro, correspondiente a la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026.
Se trató de la reacción de Kendry Páez, quien, en pleno desconcierto por la necesidad de buscar un arquero de emergencia, se ofreció entre risas para ocupar el puesto. El episodio ocurrió inmediatamente después de la tarjeta roja mostrada a Beltrán. Ya sin cambios disponibles y el partido atravesando un momento crítico, las cámaras captaron al joven ecuatoriano mirando hacia el banco de suplentes, señalándose el pecho y dejando un mensaje tan claro como inesperado: “Atajo yo”.
Todo estuvo acompañado por una sonrisa que rápidamente llamó la atención, especialmente teniendo en cuenta el contexto de máxima tensión que atravesaba el equipo. En ese instante, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Chacho" Coudet intentaba resolver en cuestión de segundos un problema enorme.
Sin arquero disponible y con varios minutos todavía por jugarse, la Banda Roja necesitaba elegir a un futbolista de campo para defender el arco en un duelo clave por la Sudamericana. Mientras la mayoría de los jugadores mostraba preocupación e incertidumbre, Páez descontracturó la escena con una reacción espontánea que luego se viralizó en redes sociales.
Finalmente, el entrenador decidió que Matías Viña fuera quien se colocara los guantes. El uruguayo aceptó el desafío, se acomodó bajo los tres palos y logró responder en un cierre de partido muy exigente. El Millo resistió los ataques finales del conjunto venezolano y terminó encontrando un triunfo agónico gracias al tanto convertido por Maximiliano Salas, en una noche que tuvo absolutamente de todo.
La secuencia protagonizada por Páez comenzó a circular masivamente después del encuentro y generó opiniones divididas entre los hinchas millonarios. Algunos tomaron el gesto como una muestra de frescura y relajación en medio del caos, entendiendo que el juvenil intentó descomprimir una situación límite. Otros, en cambio, quedaron sorprendidos por el tono distendido del ecuatoriano cuando el equipo atravesaba uno de los momentos más delicados del partido.
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