La sequía de Maravilla Martínez que preocupa a Racing y... ¿una bandera que es mufa?

EN ADRIÁN CONFIAMOS SIEMPRE



Gustavo Costas y la certeza de contar con un goleador como 'Maravilla' Martínez, pese a la racha negativa que está atravesando.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2025

El "Pan" también valoró su participación en la definición por penales ante Tigre, destacando el coraje con el que ejecutó su remate: “Gracias a Dios hoy tuvo muchísimas situaciones… hizo el penal más difícil de todos”. La situación de Martínez se enmarca en un Racing que sigue siendo protagonista, aunque con momentos de irregularidad ofensiva.

Mientras el equipo se prepara para un duelo trascendental ante Boca, la mirada estará puesta en si el atacante puede reencontrarse con el gol en un escenario donde ya supo brillar. El desafío no es menor: cortar una sequía de casi tres meses y volver a ser el delantero decisivo que la Academia necesita en este tramo final del Clausura.