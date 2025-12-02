La sequía de Maravilla Martínez que preocupa a Racing y... ¿una bandera que es mufa?
El goleador atraviesa su peor racha desde que llegó al club y buscará recuperarse justo antes del duelo con Boca en la Bombonera, donde ya marcó un tanto.
Racing atraviesa un momento clave en el Torneo Clausura 2025 tras eliminar a Tigre por penales y meterse en semifinales, instancia donde lo espera Boca. Pero la clasificación dejó en evidencia un problema que preocupa al cuerpo técnico: la sequía prolongada de Adrián “Maravilla” Martínez, quien pasó de ser una carta letal dentro del área a convertirse en uno de los focos de análisis más delicados de la actualidad del equipo.
El delantero, que había sido fundamental en el inicio de su ciclo en Avellaneda, acumula una racha inusualmente larga sin convertir y llegará al clásico decisivo con la necesidad urgente de reencontrarse con el gol. La situación quedó expuesta nuevamente en el cotejo ante el Matador, en el que Martínez dispuso de varias oportunidades claras pero no logró quebrar la resistencia del rival.
La noche del lunes, en la que Racing terminó avanzando desde los doce pasos, estiró sus números negativos: ya son 14 partidos consecutivos sin marcar entre competencias locales e internacionales, equivalentes a 892 minutos de juego. Su último grito se remonta al 16 de septiembre, cuando convirtió frente a Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores, un recuerdo que hoy parece lejano.
Paradójicamente, Boca aparece como una oportunidad para cortar la racha. El Xeneize fue uno de los rivales a los que más lastimó desde su llegada: le hizo tres goles y además aportó una asistencia. Martínez mostró siempre una facilidad particular para encontrar espacios ante el eterno rival y esa estadística hoy se presenta como un dato alentador en medio de una tendencia que preocupa a todos en Avellaneda.
La banca de Gustavo Costas a Maravilla Martínez en Racing
El recorrido goleador del delantero siempre estuvo acompañado por la confianza del cuerpo técnico, y Gustavo Costas volvió a respaldarlo públicamente. “En Adrián confiamos siempre. No la puede meter capaz, cosas que antes metía, pero pasa mucho”, afirmó el entrenador, señalando que el atacante continúa siendo una pieza central en su idea futbolística.
El "Pan" también valoró su participación en la definición por penales ante Tigre, destacando el coraje con el que ejecutó su remate: “Gracias a Dios hoy tuvo muchísimas situaciones… hizo el penal más difícil de todos”. La situación de Martínez se enmarca en un Racing que sigue siendo protagonista, aunque con momentos de irregularidad ofensiva.
Mientras el equipo se prepara para un duelo trascendental ante Boca, la mirada estará puesta en si el atacante puede reencontrarse con el gol en un escenario donde ya supo brillar. El desafío no es menor: cortar una sequía de casi tres meses y volver a ser el delantero decisivo que la Academia necesita en este tramo final del Clausura.
