La sorpresiva decisión que tomó Boca tras la lesión de Agustín Marchesín
El Xeneize pierde a su referente en el arco por lo que resta del semestre. La decisión de Juan Román Riquelme y el voto de confianza para el reemplazante.
El mundo Boca pasó de la alegría por la goleada ante Barcelona de Ecuador a la preocupación extrema por Agustín Marchesín. Los gestos de dolor del ex Lanús en la Bombonera confirmaron lo peor y, ante la urgencia, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya tomó una decisión final sobre el futuro del arco xeneize.
Pese a que el reglamento le permitía al Xeneize elevar un pedido a la AFA y a la Conmebol para incorporar un reemplazo por la gravedad de la lesión, el club decidió no fichar a nadie por ahora. La idea de Riquelme y el Consejo de Fútbol es evaluar alternativas con calma y recién salir al mercado con fuerza en el mes de junio. Esto significa que el cuerpo técnico de Claudio Úbeda afrontará el tramo final del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores con el material que tiene actualmente en el plantel.
El turno nuevamente de Leandro Brey en Boca
Con esta decisión, la responsabilidad total recae sobre Leandro Brey. El arquero de 23 años, que ya demostró seguridad cada vez que le tocó ingresar, tendrá su bautismo de fuego definitivo: será el titular en el Superclásico del próximo domingo en el Monumental.
Brey viene con un gran registro en este 2026: apenas recibió un gol en los partidos que le tocó disputar (ante Universidad Católica en Chile) y cuenta con el apoyo absoluto del plantel. Detrás de él, las opciones para Úbeda serán el experimentado Javier García y el juvenil Fernando Rodríguez.
La baja de Marchesín obliga a Boca a replantearse el mercado de pases de invierno, que coincidirá con el receso por la Copa del Mundo. Si bien el gran sueño de Riquelme sigue siendo Paulo Dybala (quien queda libre de la Roma el 30 de junio), ahora la prioridad también será buscar un arquero de jerarquía internacional para pelear la Libertadores.
Más allá del arco, Úbeda sigue de cerca la evolución de Miguel Merentiel, quien arrastra algunas molestias físicas. Sin embargo, todo indica que "La Bestia" estará presente en Núñez. El DT planea repetir la base del equipo que viene de ganar en la Copa para mantener el envión anímico contra el equipo de Coudet.
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