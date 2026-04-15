La sorpresiva decisión que tomó Boca tras la lesión de Agustín Marchesín

Pese a que el reglamento le permitía al Xeneize elevar un pedido a la AFA y a la Conmebol para incorporar un reemplazo por la gravedad de la lesión, el club decidió no fichar a nadie por ahora. La idea de Riquelme y el Consejo de Fútbol es evaluar alternativas con calma y recién salir al mercado con fuerza en el mes de junio. Esto significa que el cuerpo técnico de Claudio Úbeda afrontará el tramo final del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores con el material que tiene actualmente en el plantel.