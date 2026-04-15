Boca confirmó la peor noticia: el parte médico oficial sobre la grave lesión de Marchesín

Marchesin Boca

Boca podría sumar un arquero por la grave lesión de Agustín Marchesín

El proceso de recuperación será largo. Tras la intervención quirúrgica, se estima que el arquero demandará alrededor de ocho meses de rehabilitación, lo que prácticamente lo deja fuera de competencia por el resto del año. Esta situación obliga a Boca a replantear su planificación, tanto en el corto como en el mediano plazo.

En ese sentido, el reglamento de la CONMEBOL le permite al club incorporar un reemplazo en la lista de buena fe debido a la gravedad de la lesión. Mientras se analiza esa posibilidad, el puesto quedará en manos de Brey, con Javier García como alternativa.

La confirmación oficial cerró cualquier tipo de especulación y dejó un panorama claro, aunque preocupante. El club de la Ribera pierde a una pieza clave en un momento determinante de la temporada y deberá reorganizarse rápidamente para afrontar los desafíos que tiene por delante, con el Superclásico ante River a la vuelta de la esquina.