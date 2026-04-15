Boca confirmó la peor noticia: el parte médico oficial sobre la grave lesión de Marchesín
El club oficializó el diagnóstico arquero, que padeció una grave lesión en la rodilla derecha y afrontará una larga recuperación tras salir entre lágrimas ante Barcelona.
La preocupación que se había instalado en la Bombonera tras la salida anticipada de Agustín Marchesín se transformó en certeza en cuestión de horas. Boca confirmó oficialmente el diagnóstico del arquero mediante un escueto pero contundente comunicado: “Agustín Marchesín presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”.
El parte médico, difundido por el Departamento de Fútbol Profesional, ratificó el peor escenario posible tras la jugada que encendió todas las alarmas durante el partido ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026. La lesión se produjo apenas a los ocho minutos del encuentro, en una acción en la que el arquero perdió estabilidad al intentar recomponerse tras intervenir en un ataque rival.
Las imágenes fueron elocuentes. Sin contacto directo, su rodilla derecha realizó un movimiento antinatural que lo obligó a tirarse inmediatamente al piso. Desde ese instante, tanto sus gestos como la reacción del cuerpo médico dejaron en claro la gravedad de la situación. Incluso, según se pudo observar en la transmisión, el propio futbolista expresó con resignación: “Me rompí la rodilla”, mientras dialogaba con los profesionales y sus compañeros.
El experimentado arquero, de 38 años apunto de cumplir 39, abandonó el campo de juego entre lágrimas, en una escena que impactó tanto a sus compañeros como a los hinchas. Su lugar fue ocupado por Leandro Brey, quien debió ingresar de manera urgente para continuar el partido.
En términos deportivos, la baja representa un golpe significativo para el equipo dirigido por Claudio Úbeda. Marchesín no solo aportaba experiencia y liderazgo, sino que además venía recuperando continuidad tras haber superado recientemente un desgarro que lo había marginado de varios encuentros. El duelo ante Barcelona marcaba su segunda presentación consecutiva luego de ese regreso.
Boca podría sumar un arquero por la grave lesión de Agustín Marchesín
El proceso de recuperación será largo. Tras la intervención quirúrgica, se estima que el arquero demandará alrededor de ocho meses de rehabilitación, lo que prácticamente lo deja fuera de competencia por el resto del año. Esta situación obliga a Boca a replantear su planificación, tanto en el corto como en el mediano plazo.
En ese sentido, el reglamento de la CONMEBOL le permite al club incorporar un reemplazo en la lista de buena fe debido a la gravedad de la lesión. Mientras se analiza esa posibilidad, el puesto quedará en manos de Brey, con Javier García como alternativa.
La confirmación oficial cerró cualquier tipo de especulación y dejó un panorama claro, aunque preocupante. El club de la Ribera pierde a una pieza clave en un momento determinante de la temporada y deberá reorganizarse rápidamente para afrontar los desafíos que tiene por delante, con el Superclásico ante River a la vuelta de la esquina.
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