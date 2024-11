La terrible reacción de Juanfer Quintero al escuchar a Diego Milito poner en duda la continuidad de Gustavo Costas

En este marco, el colombiano, figura total en el certamen continental, aprovechó su paso por el stream de Coscu este mismo miércoles para reaccionar en vivo a las declaraciones del ídolo y candidato a presidente.

"Me pareció algo que...", dijo algo molesto Juanfer antes de reproducir en su celular parte de la entrevista de Milito, ante la incomodidad del anfitrión que parecía no saber qué posición tomar. Una vez concluido el audio, el talentoso mediocampista pareció, con una mueca muy particular, dejar en claro su disconformidad con el exdelantero.

juanfer milito

Si bien Quintero llegó a Racing en la gestión de Fernando Gago, con el actual DT tuvo sus mejores momentos en el equipo y siempre pareció sentirse cómodo con él. Incluso, también en diálogo con el streamer, sostuvo: “Costas es nuestra bandera. Nuestro líder”.

NOTA EN DESARROLLO