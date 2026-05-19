El impresionante gesto solidario de Lionel Messi que reveló Gerardo Salorio: "Casi un departamento"

El otro gesto de Lionel Messi que recordó Salorio

En la charla radial, Salorio también compartió otra anécdota vinculada al compromiso del futbolista con personas del entorno de la AFA, en un contexto institucional complejo atravesado por dificultades económicas.

“Cuando la AFA estuvo intervenida, los empleados le dijeron a Messi que hacía tres meses que no cobraban, Leo hizo unas llamadas y apareció el dinero a las pocas horas”, afirmó el ex preparador físico, sugiriendo que la intervención del capitán habría sido determinante para destrabar la situación.

Salorio, reconocido por su extensa trayectoria en las juveniles argentinas, formó parte de ciclos históricos y acumuló múltiples títulos internacionales, además de integrar el cuerpo técnico de la Selección mayor en el Mundial de Alemania 2006. Tras décadas de trabajo, cerró su etapa en los seleccionados juveniles en 2017, aunque continúa ligado a la formación deportiva.

Mientras tanto, Messi sigue enfocado en los próximos desafíos con la Selección Argentina y con Inter Miami, manteniéndose como una de las grandes referencias del fútbol mundial dentro y fuera del campo de juego.