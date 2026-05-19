El impresionante gesto solidario de Lionel Messi que reveló Gerardo Salorio: "Casi un departamento"
El ex preparador físico de la Selección Argentina dio detalles de una actitud poco conocida del capitán albiceleste tras la conquista del Mundial de Qatar 2022.
Un testimonio reciente sobre Lionel Messi volvió a poner el foco en una faceta que suele destacarse fuera de la cancha. Esta vez fue Gerardo Salorio, histórico integrante de los cuerpos técnicos juveniles de la Selección Argentina, quien reveló un gesto solidario del capitán tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
Durante una entrevista en el programa MP910 de Radio La Red, el ex preparador físico fue consultado sobre cómo se manejaron los premios económicos luego de la obtención de la Copa del Mundo. En ese contexto, sorprendió al contar que Messi decidió extender el beneficio mucho más allá del plantel campeón.
“Lo repartió en partes iguales con todos los componentes del predio. Exactamente igual, la que limpiaba, la que cocinaba... Leo hizo más cosas todavía”, relató Salorio, al describir cómo el futbolista habría incluido también a trabajadores que cumplen funciones cotidianas en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino.
El ex colaborador de los seleccionados juveniles también remarcó el impacto concreto que esa decisión tuvo para muchos empleados, señalando que el dinero recibido representó una ayuda importante en lo económico. “Si no era para el departamento, era para llegar casi al departamento”, expresó sobre la dimensión que alcanzó el gesto para varias familias.
El otro gesto de Lionel Messi que recordó Salorio
En la charla radial, Salorio también compartió otra anécdota vinculada al compromiso del futbolista con personas del entorno de la AFA, en un contexto institucional complejo atravesado por dificultades económicas.
“Cuando la AFA estuvo intervenida, los empleados le dijeron a Messi que hacía tres meses que no cobraban, Leo hizo unas llamadas y apareció el dinero a las pocas horas”, afirmó el ex preparador físico, sugiriendo que la intervención del capitán habría sido determinante para destrabar la situación.
Salorio, reconocido por su extensa trayectoria en las juveniles argentinas, formó parte de ciclos históricos y acumuló múltiples títulos internacionales, además de integrar el cuerpo técnico de la Selección mayor en el Mundial de Alemania 2006. Tras décadas de trabajo, cerró su etapa en los seleccionados juveniles en 2017, aunque continúa ligado a la formación deportiva.
Mientras tanto, Messi sigue enfocado en los próximos desafíos con la Selección Argentina y con Inter Miami, manteniéndose como una de las grandes referencias del fútbol mundial dentro y fuera del campo de juego.
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