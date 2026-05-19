Con la vuelta al gol de Marco Ruben, Rosario Central goleó 4-0 a Universidad Central y se metió en octavos
El Canalla, que venía de perder la semifinal del Torneo Apertura con River, logró sellar su pasaje a octavos de final ante el conjunto venezolano.
La Copa Libertadores no da respiro y Rosario Central hizo un partidazo este martes, goleó sin atenuantes a Universidad Central y consiguió su pasaje a los octavos de final del certaman, dejando atrás la amargura por la eliminación en semis del Torneo Apertura 2026.
Luego de ver frustrado su sueño en el plano doméstico tras caer por 1-0 ante River el pasado fin de semana, el Canalla cambió su chip al plano internacional y logró el objetivo de asegurar su gran objetivo del semestre ante su gente. Lo hizo con los tantos de Alejo Vélez, Pizarro, Ángel Di María y el interminable Marco Ruben.
La gran figura de la noche fue el chico Giovanni Cantizano que asistió a Di María y Ruben, nada más y nada menos, con dos jugadas individuales impresionantes.
El presente del equipo rosarino en el Grupo H era ideal. Luego de debutar con un empate 0-0 frente a Independiente del Valle en Ecuador, hilvanó, con este, cautro triunfos consecutivos: dos victorias ante Libertad de Paraguay (ambas por 1-0) y una contundente goleada 3-0 frente a su rival de esta noche en Caracas.
Con 13 unidades, lidera con comodidad la zona, ya tiene su lugar en octavos y hasta puja para ser de los mejores primeros de cara a la próxima etapa.
Formaciones de Rosario Central vs. Universidad Central
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Pol Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Alfonso Simarra, Williams Velásquez, Daniel Carrillo; Alexander González, Francisco Solé, Juan Cuesta; Alexander Granko, Jovanny Bolívar y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.
Datos de Rosario Central vs. Universidad Central, por la Copa Libertadores
- Hora: 19.00
- TV: Fox Sports 2
- Árbitro: Flavio De Souza (BRA)
- VAR: Daniel Nobre (BRA)
- Estadio: Gigante de Arroyito
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario