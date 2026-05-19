Con la vuelta al gol de Marco Ruben, Rosario Central goleó 4-0 a Universidad Central y se metió en octavos

Luego de ver frustrado su sueño en el plano doméstico tras caer por 1-0 ante River el pasado fin de semana, el Canalla cambió su chip al plano internacional y logró el objetivo de asegurar su gran objetivo del semestre ante su gente. Lo hizo con los tantos de Alejo Vélez, Pizarro, Ángel Di María y el interminable Marco Ruben.