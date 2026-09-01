Enzo Fernández al Manchester City: los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol mundial

Con los 145 millones de euros que representa su llegada a los Ciudadanos, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina queda inmediatamente detrás de esos tres movimientos históricos y se convierte en el único argentino dentro de los primeros lugares de esta clasificación.

En la Premier League, además de Isak, también aparecen otras operaciones millonarias recientes. Morgan Rogers fue adquirido por el Chelsea procedente del Aston Villa por 138 millones de euros, mientras que Elliot Anderson pasó del Nottingham Forest al Manchester City por 135 millones. También se encuentran Bradley Barcola y Florian Wirtz, ambos involucrados en operaciones por alrededor de 125 millones de euros.

Los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol mundial