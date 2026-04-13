Lamine Yamal desafió a Simeone antes del Barcelona vs Atlético: "A ver si el Cholo me hace un favor"
El futbolista le envió un mensaje al entrenador argentino antes del Barcelona vs Atlético por la Champions League y confía en una remontada tras el 0-2.
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán este martes en el Wanda Metropolitano por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26, en un partido en el que el conjunto catalán buscará revertir el 0-2 sufrido en la ida. En ese contexto, Lamine Yamal fue uno de los protagonistas en la previa y dejó una frase que no pasó desapercibida, con un mensaje directo para el entrenador rival, Diego Simeone.
Durante la conferencia de prensa, el joven talento del conjunto culé se mostró confiado en sus posibilidades y deslizó, entre serio e irónico: “Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido. Estoy motivado, espero que pueda marcar la diferencia”. Luego, lanzó la frase que rápidamente generó repercusión: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador, je”.
Lejos de quedarse ahí, Yamal redobló la apuesta: “No creo que la remontada contra el Atlético dependa completamente de mí… ¡Pero no me importaría si así fuera! Tenemos muchos jugadores que pueden marcar la diferencia, somos un equipo de primer nivel. No soy el único”.
La confianza del Barcelona en la remontada por la Champions League
El extremo también dejó en claro el espíritu del equipo de cara a la revancha. “Estamos muy ansiosos por pasar a la siguiente ronda. Somos el Barça, y lo daremos todo”, aseguró. En la misma línea, remarcó que el equipo no considera la remontada como algo imposible: “La clave es que no deberíamos creer que dar la vuelta a la eliminatoria es una especie de milagro”.
Por último, dejó un mensaje contundente sobre la actitud del equipo: “Prometemos que si nos eliminan mañana, será luchando hasta el último aliento. No dejaremos ni un solo minuto sin presionar y correr, lo daremos todo”. Con ese panorama, Barcelona intentará dar vuelta la serie ante un Atlético que llega con ventaja, en un cruce que promete alta intensidad en el estadio del Colchonero.
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