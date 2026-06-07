La curiosa promesa de Lamine Yamal si España gana el Mundial 2026
Lamine Yamal sorprendió con una promesa para el Mundial 2026 y también habló sobre la Eurocopa, el Balón de Oro y Ousmane Dembélé.
Lamine Yamal se prepara de la mejor manera posible para afrontar el Mundial 2026 como una de las principales figuras de la Selección de España. En la previa de la máxima cita del fútbol internacional, el delantero de Barcelona sorprendió con una promesa que realizó durante una charla difundida en su canal de YouTube.
El futbolista, que disputará su primera Copa del Mundo con apenas 18 años y llega cómo uno de los mejores jugadores dle mundo en la actualidad, habló sobre sus expectativas para el torneo y dejó una particular apuesta vinculada a una eventual consagración de la Furia Roja.
"Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas. Prometo que, si gano el Mundial, sorteo 100 beats", aseguró el atacante español durante la entrevista. Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del jugador, que llega al certamen como una de las grandes esperanzas del seleccionado dirigido por España para pelear por el título. Además de la promesa, Yamal recordó las enseñanzas que le dejó la Eurocopa 2024, torneo en el que se consagró campeón y se consolidó como una de las grandes apariciones del fútbol europeo.
"Aprendí sobre todo en el primer partido con los primeros nervios porque eres un chaval y tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y es diferente a todo lo de clubes. Aprendí a tener más calma, que los partidos son muy largos y que, si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros seis. Sin prisas, que salga natural y que el torneo es muy largo y siempre se acaba mejor de lo que se empieza", explicó.
Su reflexión sobre Dembélé y el Balón de Oro
Durante la charla, el joven delantero también se refirió al Balón de Oro que obtuvo Ousmane Dembélé y reconoció que inicialmente imaginó que podía quedarse con el premio: "La verdad, siendo sincero, yo pensé que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día. Yo creo que me fue muy bien que lo ganar Dembélé. Para crecer yo personalmente, creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no iba a valorar lo que es ganar un Balón de Oro", señaló.
Luego destacó la relación que mantiene con el futbolista francés y el apoyo que recibió en momentos complejos de su carrera. "Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien, he salido con él, he estado y hablado con él mucho. El otro día me habló, que cómo estaba y me ayudó a crecer mucho personalmente. Me ayudó como a levantarme porque no estaba en un buen momento y creo que he madurado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida". Por último, agregó: "Me alegré mucho por Ous, hemos estado en Dubái, se ve que nos llevamos muy bien y hablamos de vez en cuando. A ver si este año es el mío".
España llegará al Mundial 2026 tras disputar un último amistoso frente a Perú en Puebla. Luego iniciará su camino en el Grupo H, donde enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en busca de avanzar a las fases decisivas del certamen.
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