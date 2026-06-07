La curiosa promesa de Lamine Yamal si España gana el Mundial 2026

Su reflexión sobre Dembélé y el Balón de Oro

Durante la charla, el joven delantero también se refirió al Balón de Oro que obtuvo Ousmane Dembélé y reconoció que inicialmente imaginó que podía quedarse con el premio: "La verdad, siendo sincero, yo pensé que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día. Yo creo que me fue muy bien que lo ganar Dembélé. Para crecer yo personalmente, creo que no era el momento de que yo lo ganara porque era un niño y no iba a valorar lo que es ganar un Balón de Oro", señaló.

Luego destacó la relación que mantiene con el futbolista francés y el apoyo que recibió en momentos complejos de su carrera. "Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien, he salido con él, he estado y hablado con él mucho. El otro día me habló, que cómo estaba y me ayudó a crecer mucho personalmente. Me ayudó como a levantarme porque no estaba en un buen momento y creo que he madurado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida". Por último, agregó: "Me alegré mucho por Ous, hemos estado en Dubái, se ve que nos llevamos muy bien y hablamos de vez en cuando. A ver si este año es el mío".

Embed Lamine Yamal explica que por qué prefirió que Dembélé ganase el balón de oro en vez de él: pic.twitter.com/sTHUKFgDvu — España Xtra (@EspanaXtra) June 7, 2026

España llegará al Mundial 2026 tras disputar un último amistoso frente a Perú en Puebla. Luego iniciará su camino en el Grupo H, donde enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en busca de avanzar a las fases decisivas del certamen.