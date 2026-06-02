No hay argentinos: los 10 jugadores más valiosos que tendrá el Mundial 2026
Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé encabezan la lista de los futbolistas más valiosos que jugarán el Mundial 2026.
El Mundial 2026 ya genera expectativa en todo el planeta. Con las 48 selecciones clasificadas y las listas de convocados confirmadas, también aparecen los análisis sobre las grandes figuras que buscarán quedarse con el título. Además del aspecto deportivo, el Mundial reunirá a algunos de los futbolistas más valiosos del mercado internacional. De acuerdo con las cotizaciones publicadas por el sitio especializado Transfermarkt, el ranking está encabezado por tres jugadores tasados en 200 millones de euros.
En lo más alto de la lista aparece Lamine Yamal. La joven figura de España y del Barcelona tiene un valor de mercado estimado en 200 millones de euros. La misma cotización presentan Erling Haaland, delantero de Noruega y figura del Manchester City, y Kylian Mbappé, referente de Francia y actual jugador del Real Madrid. Por detrás de ese trío se ubican tres futbolistas valorados en 150 millones de euros: Pedri (España y Barcelona), Michael Olise (Francia y Bayern Múnich) y Vinícius Júnior (Brasil y Real Madrid).
El ranking de los futbolistas más valiosos del Mundial 2026
El listado de los 10 jugadores con mayor valor de mercado que disputarán el Mundial 2026, según Transfermarkt, es el siguiente:
- Lamine Yamal (España) – €200.000.000
- Erling Haaland (Noruega) – €200.000.000
- Kylian Mbappé (Francia) – €200.000.000
- Pedri (España) – €150.000.000
- Michael Olise (Francia) – €150.000.000
- Vinícius Júnior (Brasil) – €150.000.000
- João Neves (Portugal) – €140.000.000
- Jude Bellingham (Inglaterra) – €140.000.000
- Vitinha (Portugal) – €140.000.000
- Bukayo Saka (Inglaterra) – €120.000.000
El ranking, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, refleja el peso que tendrán las grandes potencias europeas en la cita mundialista. España, Francia, Inglaterra y Portugal aparecen con varios representantes entre los jugadores más cotizados, mientras que Brasil mantiene a Vinícius Júnior como una de sus principales cartas de presentación para la búsqueda del título.
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