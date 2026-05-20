Lanús cayó ante Liga de Quito y complicó su futuro en la Copa Libertadores

Qué necesita Lanús para clasificar a octavos de final

El margen de error desapareció para el equipo del sur del Gran Buenos Aires. El próximo domingo 26 de mayo, Lanús está obligado a ganarle al ya clasificado Mirassol en La Fortaleza. Además de conseguir los tres puntos en casa, el Granate deberá esperar una ayuda desde Ecuador: necesita que Always Ready dé el golpe y venza a Liga de Quito. En caso de que los ecuatorianos sumen al menos un punto ante los bolivianos, Lanús quedará eliminado de la Libertadores y finalizará en la tercera ubicación, teniendo que disputar el repechaje de la Copa Sudamericana.

Liga de Quito vs. Lanús, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Probables formaciones del encuentro entre Liga de Quito y Lanús

Otros datos del partido