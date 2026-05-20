Lanús cayó ante Liga de Quito y complicó su futuro en la Copa Libertadores
El Granate no pudo aguantar el ritmo en Ecuador y perdió 2-0 por la quinta fecha del Grupo G. Un gol en contra de Felipe Peña Biafore y un tanto sobre el final de Fernando Cornejo sentenciaron la derrota.
Lanús sufrió las consecuencias de la altura y se trajo las manos vacías de su visita al Estadio Rodrigo Paz Delgado. Tras un primer tiempo repleto de desgaste donde el planteo defensivo de Mauricio Pellegrino logró mantener el arco en cero, el conjunto argentino se desinfló en el complemento y pagó caro los errores individuales ante un rival que hizo pesar la localía.
El marcador se abrió a los 28 minutos del segundo tiempo a través de una jugada desafortunada: en su afán por despejar un centro peligroso, el mediocampista Felipe Peña Biafore la metió en su propio arco y quebró la resistencia del arquero Nahuel Losada. Ya en el tiempo de descuento, con un Lanús completamente volcado al ataque en busca del empate, Fernando Cornejo Miranda aprovechó una réplica letal y sentenció el 2-0 definitivo.
Felipe Peña Biafore, en contra, abrió el marcador a los 28 minutos del segundo tiempo:
Fernando Cornejo Miranda, en una de las últimas, sentenció el encuentro:
Así está el Grupo G de la Copa Libertadores
Qué necesita Lanús para clasificar a octavos de final
El margen de error desapareció para el equipo del sur del Gran Buenos Aires. El próximo domingo 26 de mayo, Lanús está obligado a ganarle al ya clasificado Mirassol en La Fortaleza. Además de conseguir los tres puntos en casa, el Granate deberá esperar una ayuda desde Ecuador: necesita que Always Ready dé el golpe y venza a Liga de Quito. En caso de que los ecuatorianos sumen al menos un punto ante los bolivianos, Lanús quedará eliminado de la Libertadores y finalizará en la tercera ubicación, teniendo que disputar el repechaje de la Copa Sudamericana.
Liga de Quito vs. Lanús, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Liga de Quito y Lanús
Otros datos del partido
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Hora: 21:30 (Argentina)
Estadio: Rodrigo Paz Delgado / Casa Blanca (Quito, Ecuador)
Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
VAR: Mauricio Pérez (Colombia)
TV: Fox Sports 2 y Disney+
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