El comunicado de Boca por la muerte de Fernando Gayoso: "Compromiso, profesionalismo y calidez"
El histórico exentrenador de arqueros de Boca, Fernando Gayoso, falleció a los 55 años y desde el Xeneize lo despidieron de la mejor manera posible.
El fútbol argentino está de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento a los 55 años de Fernando Gayoso, el histórico y muy querido entrenador de arqueros de Boca y de gran trayectoria en el ámbito local. El profesional venía dando una dura y pública batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y en las últimas horas su cuadro se había complicado debido a una severa neumonía por la que debió ser internado en el Sanatorio Mitre.
A pesar de que el año pasado contó públicamente que la enfermedad ya le impedía mover los brazos con normalidad, Gayoso continuó ligado a la institución de la Ribera con tareas adaptadas en el predio de Ezeiza, desempeñándose como coordinador de arqueros de las divisiones inferiores. Su partida causó una profunda conmoción en el mundo xeneize, donde se transformó en una pieza clave de la historia reciente del club.
El Club Atlético Boca Juniors no tardó en expresarse de manera oficial para despedir al hombre que potenció a arqueros como Agustín Rossi y Sergio "Chiquito" Romero en las definiciones por penales, convirtiéndose en el gran estratega silencioso de los títulos del club.
El comunicado de Boca por el fallecimiento de Fernando Gayoso
"El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Gayoso. Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. ¡Hasta siempre, Fer!".
Gayoso dejó un legado imborrable no solo en Boca, sino también en cada club por el que pasó gracias a su calidez humana y capacidad de trabajo. A lo largo de su carrera formó y entrenó arqueros en instituciones como Vélez, Tigre, Racing Club, Gimnasia y Esgrima La Plata y Nacional de Montevideo, ganándose el respeto unánime de colegas, jugadores y simpatizantes de todo el país.
Desde Racing también despidieron a Fernando Gayoso
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