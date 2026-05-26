El comunicado de Boca por la muerte de Fernando Gayoso: "Compromiso, profesionalismo y calidez"

El comunicado de Boca por el fallecimiento de Fernando Gayoso

"El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Gayoso. Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. ¡Hasta siempre, Fer!".

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Gayoso dejó un legado imborrable no solo en Boca, sino también en cada club por el que pasó gracias a su calidez humana y capacidad de trabajo. A lo largo de su carrera formó y entrenó arqueros en instituciones como Vélez, Tigre, Racing Club, Gimnasia y Esgrima La Plata y Nacional de Montevideo, ganándose el respeto unánime de colegas, jugadores y simpatizantes de todo el país.

Desde Racing también despidieron a Fernando Gayoso