Lanús vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Granate quiere estirar su buen momento, mientras que la T pelea por escapar del descenso.
Lanús recibirá a Talleres este viernes a partir de las 21:15 en el Estadio Ciudad de Lanús–Néstor Díaz Pérez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El choque encuentra al equipo local recuperando confianza tras un mal inicio, y a los cordobeses luchando contra el fantasma del descenso en medio de un proceso de adaptación bajo la conducción de Carlos Tévez.
El Granate abrió la segunda parte del año con dos derrotas ajustadas frente a Riestra y Rosario Central, lo que generó preocupación en el seno del club. Sin embargo, el panorama cambió con la victoria por 2-0 ante Sarmiento en la última jornada y, días después, con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Argentina tras vencer a Huracán.
A pesar del envión, Mauricio Pellegrino deberá rearmar el equipo por las bajas de Marcelino Moreno, Peña Biafore y Dejesús, todos lesionados, en un momento clave de la temporada, ya que en breve afrontarán los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Talleres, por su parte, suma cuatro puntos en este Clausura: derrota ante San Lorenzo, empate con Godoy Cruz y triunfo frente a Independiente. No obstante, su situación en la tabla anual es preocupante: comparte la última posición con Sarmiento y Aldosivi, en un triple empate que definirá un descenso directo. Tévez asumió hace pocas semanas y todavía busca consolidar una idea de juego que le permita salir del fondo y ganar en regularidad.
El encuentro promete ser intenso, con un Lanús que intentará aprovechar su localía y un Talleres urgido de sumar para no complicar aún más su promedio. Más allá de las estadísticas, ambos equipos comparten una necesidad común: confirmar que sus últimas victorias no fueron solo un alivio momentáneo, sino el inicio de una racha positiva.
Lanús vs. Talleres: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Matías Galarza, Julián Mosqueira o Juan Camilo Portilla; Rick, Emanuel Reynoso, Valentín Depietri; Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Lanús vs. Talleres: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Hector Paletta.
- TV: TNT Sports Premium.
