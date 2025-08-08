El futbolista que pasó de Boca a portero de edificio: de quién se trata
Debutó en la Selección Argentina con 19 años y jugó con Maradona, pero colgó los botines de manera sorpresiva. ¿De quién se trata?
El fútbol argentino es cuna de cracks. Muchas figuras logran asentarse en la máxima categoría y luego emigran al extranjero en busca de un mejor pasar económico. Sin embargo, otros tantos cautivan la atención desde pequeños, aunque diversos motivos juegan en contra y atentan contra su talento y carrera.
Este fue el caso de Jorge Cecchi, que debutó en la Selección Argentina con tan solo 17 años. Meses después de la convocatoria de César Luis Menotti, elexjugador subió el primer equipo de Boca, donde fue compañero de Diego Armando Maradona, pero se retiró con 24 años y sin triunfar en el fútbol.
Jorge Cecchi y su paso por el fútbol
A los 17 años y sin haber debutado aún en la Primera del "Xeneize", Cecchi hizo su estreno con la camiseta de la Selección en un amistoso frente a la Unión Soviética. Fue una aparición prometedora en el fútbol argentino: disputó dos encuentros con la celeste y blanca, el segundo ante Suiza, antes de comenzar su carrera profesional en el club de La Ribera.
En 1981, formó parte del plantel campeón del Metropolitano junto a figuras como Maradona, con quien también compartió equipo en la Selección. Al año siguiente participó en la Copa Libertadores, pero lo que parecía ser el inicio de una trayectoria exitosa se fue diluyendo con el tiempo.
En 1983 pasó a Temperley y luego su camino lo llevó por equipos del ascenso y del interior: jugó en Almirante Brown, El Porvenir, Aldosivi, este último militaba en la liga marplatense, y cerró su carrera con tan solo 24 años en Tigre, ya en el Nacional B.
Su vida después del retiro en un edificio
Después de dejar atrás su carrera como futbolista, Cecchi eligió otro estilo de vida: desde 1987 trabaja como portero en un edificio del barrio porteño de Belgrano. Este cambio radical le permitió llevar una vida más tranquila y alejado del foco mediático.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario