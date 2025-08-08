El futbolista que pasó de Boca a portero de edificio: de quién se trata

Jorge Cecchi y su paso por el fútbol

Cecchi Cecchi fue campeón del Torneo Metropolitano 1981 con Boca.

A los 17 años y sin haber debutado aún en la Primera del "Xeneize", Cecchi hizo su estreno con la camiseta de la Selección en un amistoso frente a la Unión Soviética. Fue una aparición prometedora en el fútbol argentino: disputó dos encuentros con la celeste y blanca, el segundo ante Suiza, antes de comenzar su carrera profesional en el club de La Ribera.