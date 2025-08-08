Incendio en un edificio de Balvanera afectó a tres empleados de seguridad

Embed - INCENDIO en un EDIFICIO en BALVANERA: VARIAS DOTACIONES de BOMBEROS en BARTOLOMÉ MITRE 1900

Por el momento se desconocen las causas por las cuales se produjo el incendio. En el sitio trabajaba también personal de la Policía de la Ciudad y la calle estuvo cortada al tránsito hasta las 8.40, cuando el paso fue nuevamente habilitado.

El siniestro tuvo lugar en el edificio donde funciona la Unión de Trabajadores de la Educación, la cual representa a todo el personal docente que se desempeña dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en escuelas estatales o privadas, de todas las áreas, niveles y modalidades. Es parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Incendio en un edificio de Parque Patricios: dos personas fueron asistidas

Varias dotaciones de bomberos trabajan este jueves en el barrio porteño de Parque Patricios donde se desató un incendio en el segundo piso de un edificio.

incendio parque patricios

Las autoridades evacuaron a los vecinos y dos personas debieron ser asistidos por personal médico que les suministro oxígeno a causa de la inhalación de humo.

En el lugar, la esquina de las calles Urquiza y Garro, trabajan tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que llegaron rápidamente para prestar asistencia tras el alerta que dieron al 911 varios vecinos.

Como consecuencia el operativo montado por las autoridades para contener el fuego y asistir a eventuales víctimas el tránsito en la zona se encuentra interrumpido.