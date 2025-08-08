Incendio en un edificio de Balvanera afectó a tres empleados de seguridad
Las llamas se desataron en un inmueble ubicado en Riobamba y Ayacucho.
Un incendio se registró este viernes por la mañana en un edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 1900, en el barrio porteño de Balvanera. Según se informó, tres personas tuvieron que ser asistidas debido a la inhalación de humo, pero se encuentran todas fuera de peligro.
El hecho se registró en el edificio de seis pisos donde funciona la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1984, entre Riobamba y Ayacucho. El fuego se desarrolló en la segunda planta de la edificación.
En el lugar trabajaban dos dotaciones del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que rápidamente pudieron combatir el fuego.
En tanto, personal de salud del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes se hicieron presentes con cuatro ambulancias.
Tres personas, que al parecer serían empleados de seguridad del lugar, tuvieron que ser asistidas por el SAME inhalación de humo, pero se encuentran todas fuera de peligro, según informó el periodista Christian Baglietto.
Por el momento se desconocen las causas por las cuales se produjo el incendio. En el sitio trabajaba también personal de la Policía de la Ciudad y la calle estuvo cortada al tránsito hasta las 8.40, cuando el paso fue nuevamente habilitado.
El siniestro tuvo lugar en el edificio donde funciona la Unión de Trabajadores de la Educación, la cual representa a todo el personal docente que se desempeña dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en escuelas estatales o privadas, de todas las áreas, niveles y modalidades. Es parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
