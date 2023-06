La esposa de Manuel Lanzini denunció insultos y amenazas de hinchas de River

En este marco, algunos periodistas habían asegurado que la mujer del volante ofensivo no quería regresar a la Argentina, situación que fue desmentida este sábado por la propia Jennifer en un extenso descargo que publicó en sus redes sociales.

El descargo de la esposa de Lanzini tras sufrir amenazas de hinchas de River

"No suelo aclarar porque al final todo cae por su peso. Pero hace semanas, y sobre todo hace dos días, vengo recibiendo insultos y amenazas de muerte por parte de hinchas, porque supuestamente, según periodistas que en vez de informar con conciencia inventan, y por tener más clics dicen lo primero que se les ocurre. Quiero aclarar que la decisión del próximo club es de mi marido, yo lo acompaño y apoyo en lo que él quiera hacer.

No dejé de leer mentiras en estos días, desde que yo no quiero volver a mi país hasta que también estamos buscando un colegio en Núñez para mi hijo. Por favor dejen de creer las cosas que leen o escuchan y sobre todo dejen de insultar o amenazar a una familia porque así no ganan nada tampoco. Gracias".

