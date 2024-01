Se confirmó la lesión de Manuel Lanzini en River: cuánto estará afuera

Si bien hasta el momento no hubo un parte médico oficial, se supo que el mediocampista padeció un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y con un calendario apretado, no podrá jugar al menos las primeras cuatro fechas del certamen. Sin lugar a dudas un duro golpe para el equipo de Martín Demichelis que no se movió tanto en el mercado de pases y sufre muchas bajas.