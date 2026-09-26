Las disculpas de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: "Perdón a Pierre y al equipo"
El piloto argentino se mostró apesadumbrado tras el incidente que provocó el abandono de los dos Alpine.
El piloto argentino Franco Colapinto pidió perdón este sábado a su compañero de equipo Pierre Gasly y a la escudería para la que corre, Alpine, luego de provocar el incidente que obligó a ambos a abandonar el GP de Azerbaiyán.
“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve sin control toda la frenada. Perdón a Pierre y a todo el equipo”, explicó Colapinto.
Video: el pedido de disculpas de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán
Los Alpine, fuera de carrera: Franco Colapinto y Pierre Gasly chocaron en el GP de Azerbaiyán
El piloto argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo en Alpine Pierre Gasly chocaron este sábado durante la vuelta 35 del Gran Premio de Azerbaiyán, lo que provocó el abandono de ambos pilotos.
El incidente se desencadenó durante el relanzamiento de la competencia tras la salida del auto de seguridad, cuando Colapinto intentó realizar una maniobra de sobrepaso por el lado interno de una curva, pero se quedó sin radio de giro e impactó directamente contra el monoplaza de su compañero francés.
Gasly quedó fuera de competencia inmediatamente debido a los severos daños estructurales en su vehículo, mientras que Franco sufrió la rotura de un neumático y, aunque intentó continuar y logró regresar a los boxes, el equipo constató daños irreparables y retiró el auto de la carrera.
Por su parte, Lando Norris también se vio involucrado colateralmente en la maniobra y también debió abandonar la prueba.
Video: así fue el choque entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Azerbaiyán
En tanto, el piloto británico George Russell ganó la carrera para Mercedes tras dominar durante todo el fin de semana en el circuito callejero de Bakú, logrando primero la pole position el viernes y sellando la victoria hoy tras resistir la presión final de Max Verstappen.
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