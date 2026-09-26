Las disculpas de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: "Perdón a Pierre y al equipo"

Por su parte, Lando Norris también se vio involucrado colateralmente en la maniobra y también debió abandonar la prueba.

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En tanto, el piloto británico George Russell ganó la carrera para Mercedes tras dominar durante todo el fin de semana en el circuito callejero de Bakú, logrando primero la pole position el viernes y sellando la victoria hoy tras resistir la presión final de Max Verstappen.