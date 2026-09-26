Los Alpine, fuera de carrera: Franco Colapinto y Pierre Gasly chocaron en el GP de Azerbaiyán

Las disculpas de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: "Perdón a Pierre y al equipo"

El piloto argentino Franco Colapinto pidió perdón este sábado a su compañero de equipo Pierre Gasly y a la escudería para la que corre, Alpine, luego de provocar el incidente que obligó a ambos a abandonar el GP de Azerbaiyán.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve sin control toda la frenada. Perdón a Pierre y a todo el equipo”, explicó Colapinto.

Video: el pedido de disculpas de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán