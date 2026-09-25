Alerta por diluvio en el AMBA: a qué hora llegan las tormentas y qué localidades serán más afectadas
De acuerdo a lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo cambiará por completo el clima debido a intensas tormentas en AMBA.
Luego de un pasaje de ambiente templado y primaveral durante la mayor parte del fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresa en un periodo de notable variabilidad meteorológica impulsado por el frente de tormentas que afectará a la región durante la jornada del domingo.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la importancia de tener presentes las recomendaciones ante un posible diluvio.
Alerta por diluvio en el AMBA: a qué hora llegan las tormentas
El cambio de escenario comenzará a gestarse en las primeras horas del domingo con el ingreso de una masa de aire húmedo desde el sudeste, dando lugar a lluvias persistentes y chaparrones aislados tanto en la Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las precipitaciones vendrán acompañadas por ráfagas de viento del sector este, configurando el final del breve “veranito” que registró marcas térmicas cercanas a los 25°C en la previa del fin de semana.
Descenso térmico y ambiente fresco para el inicio de semana
El principal impacto de este sistema inestable se consolidará a partir del lunes. La rotación del viento y el ingreso de aire frío posterior a la inestabilidad provocarán un progresivo descenso de las temperaturas. Las máximas, que venían manteniéndose en valores elevados para la época, experimentarán un techo marcado que no superará los 18°C.
Asimismo, las mañanas volverán a sentirse frescas, con mínimas que oscilarán en torno a los 11°C y 13°C, acompañadas por una elevada humedad relativa y abundante cobertura nubosa.
Una primavera de marcados contrastes
Este evento meteorológico reafirma el patrón de fuerte volatilidad que caracteriza al inicio de esta primavera en el centro del país. La alternancia entre irrupciones de aire templado y bruscos frentes fríos mantendrá la atmósfera inestable a lo largo de la semana, con baja probabilidad de mejoras definitivas en el corto plazo y la persistencia de cielos nublados en gran parte del conurbano bonaerense.
Las autoridades locales recomiendan circular con precaución ante la posible acumulación de agua en los accesos a la Ciudad durante el momento de mayor intensidad del evento el domingo, mantener limpios los desagües domiciliarios y salir equipados para un inicio de semana visiblemente más fresco.
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