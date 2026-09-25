Alerta por diluvio en el AMBA: a qué hora llegan las tormentas y qué localidades serán más afectadas

Una primavera de marcados contrastes

Este evento meteorológico reafirma el patrón de fuerte volatilidad que caracteriza al inicio de esta primavera en el centro del país. La alternancia entre irrupciones de aire templado y bruscos frentes fríos mantendrá la atmósfera inestable a lo largo de la semana, con baja probabilidad de mejoras definitivas en el corto plazo y la persistencia de cielos nublados en gran parte del conurbano bonaerense.

Las autoridades locales recomiendan circular con precaución ante la posible acumulación de agua en los accesos a la Ciudad durante el momento de mayor intensidad del evento el domingo, mantener limpios los desagües domiciliarios y salir equipados para un inicio de semana visiblemente más fresco.