Javier Milei celebró con insultos las sanciones judiciales a cuatro periodistas: "Tiro por la culata"
El Presidente volvió a calificar como “basuras inmundas con micrófono” a cuatro trabajadores de prensa que fueron sancionados por juzgados de Formosa.
Javier Milei celebró este viernes la decisión de la Justicia de Formosa de condenar a cuatro integrantes del equipo periodístico de una señal nacional de noticias, en un proceso vinculado a una cobertura realizada en septiembre de 2025, en el marco del proyecto documental "Hambre de Futuro".
Según consta en la resolución del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la localidad formoseña de Las Lomitas, un equipo de prensa de LN+ habría llevado a cabo entrevistas y filmaciones en la comunidad San José sin la autorización requerida por la normativa local y sin contar con una matrícula o credencial profesional otorgada en esa jurisdicción.
Por esa razón, se estableció una pena de cinco días de arresto, sustituibles por el pago de una multa de $282.550 para cada uno de los involucrados: la cronista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán.
“Tiro por la culata”, escribió Milei al reaccionar a la noticia sobre las sanciones a los trabajadores de prensa, acusándolos de “basuras inmundas con micrófono” que trabajan “haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”, en alusión al gobernador Gildo Insfrán.
Las paradojas de Javier Milei
Lo curioso y hasta paradójico es que poco antes de ese tuit, el Presidente había publicado otro, citando una nota de su medio favorito (La Derecha Diario), donde se dice que la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum “impulsó una reforma que abría la puerta a penas de prisión por memes y parodias políticas contra su gobierno”.
Noticia del medio cuyo propietario era hasta hace poco Fernando Cerimedo que, obviamente, es falsa, pero que el argentino no se ocupó de verificar por algún otro medio más o menos creíble. Incluso, al republicarla, añadió de su puño y letra: “El modelo de libertad de expresión por el que suspira la progresía doméstica... CIAO!”
Para Milei, como se aprecia, está mal que “la progresía doméstica” pretenda sancionar a ciudadanos o periodistas por publicaciones en redes sociales (en caso de que así fuera), pero no es tan malo, incluso es bueno, si se trata de castigar a periodistas que hacen uso de la libertad de expresión consagrada por la Constitución.
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