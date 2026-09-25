Javier Milei celebró con insultos las sanciones judiciales a cuatro periodistas: "Tiro por la culata"

Noticia del medio cuyo propietario era hasta hace poco Fernando Cerimedo que, obviamente, es falsa, pero que el argentino no se ocupó de verificar por algún otro medio más o menos creíble. Incluso, al republicarla, añadió de su puño y letra: “El modelo de libertad de expresión por el que suspira la progresía doméstica... CIAO!”

Para Milei, como se aprecia, está mal que “la progresía doméstica” pretenda sancionar a ciudadanos o periodistas por publicaciones en redes sociales (en caso de que así fuera), pero no es tan malo, incluso es bueno, si se trata de castigar a periodistas que hacen uso de la libertad de expresión consagrada por la Constitución.