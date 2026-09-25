Última hora: sancionaron a Sainz y Colapinto avanzó en la parrilla del GP de Azerbaiyán
El español fue sancionado con cinco puestos por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla y el piloto argentino, que había clasificado décimo, largará noveno.
Franco Colapinto recibió una buena noticia después de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Una sanción aplicada por los comisarios de la FIA modificó el orden de largada y permitió que el piloto argentino de Alpine avance una posición en la parrilla de Bakú.
Colapinto había terminado décimo en la clasificación y había conseguido meterse nuevamente en la Q3. Sin embargo, Carlos Sainz, que había finalizado noveno con Williams, recibió una penalización de cinco lugares que alteró el orden definitivo. De esta manera, el argentino partirá desde la novena posición en la carrera del domingo y tendrá una oportunidad de comenzar más cerca de la zona de puntos.
¿Por qué sancionaron a Carlos Sainz?
La maniobra que terminó modificando la parrilla ocurrió entre las curvas 2 y 3 del circuito de Bakú, específicamente en los sectores de comisarios 4 y 5. En ese tramo había banderas amarillas visibles y desde Williams incluso le avisaron al piloto por radio. “Yellow ahead, lift” (“Amarilla adelante, levantá”), fue el mensaje que recibió Sainz mientras se acercaba al sector comprometido.
Sin embargo, según la información analizada por los comisarios, el piloto español no redujo su velocidad de manera suficiente en el sector 4. La telemetría también mostró que allí registró su mejor tiempo de toda la sesión de clasificación. Sainz explicó ante los comisarios que había realizado una reducción de velocidad general entre los dos sectores afectados. No obstante, esa explicación no fue considerada suficiente para evitar la sanción.
La FIA determinó que el piloto debía mostrar una reacción clara ante la bandera amarilla en cada uno de los sectores correspondientes. Por ese motivo recibió la penalización estándar de cinco posiciones en la parrilla y dos puntos en su licencia. Como consecuencia, pasará del noveno al decimocuarto lugar y Colapinto heredará una posición.
Checo Pérez también recibió una penalización
La parrilla definitiva también sufrió otra modificación por una sanción. Sergio “Checo” Pérez recibió tres posiciones de penalización por haber obstaculizado a Oscar Piastri durante la clasificación. El piloto mexicano se encontraba preparando una vuelta entre las curvas 18 y 20 cuando quedó sobre la trayectoria del McLaren, que llegaba en una vuelta rápida y tuvo que levantar el acelerador.
Pérez había recibido previamente dos advertencias por radio sobre la llegada de Piastri y también había sido informado de que debía mantenerse hacia el lado derecho en ese sector. Los comisarios determinaron que la maniobra no había sido peligrosa, pero consideraron demostrado que el mexicano había impedido el paso de Piastri y decidieron aplicar una sanción de tres lugares.
Pérez había clasificado originalmente en el vigésimo puesto, aunque las penalizaciones que ya tenían Fernando Alonso y Lance Stroll le permitían avanzar posiciones antes de la sanción. Finalmente, quedó ubicado en el 18° lugar de la parrilla definitiva.
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