Última hora: sancionaron a Sainz y Colapinto avanzó en la parrilla del GP de Azerbaiyán

Checo Pérez también recibió una penalización

La parrilla definitiva también sufrió otra modificación por una sanción. Sergio “Checo” Pérez recibió tres posiciones de penalización por haber obstaculizado a Oscar Piastri durante la clasificación. El piloto mexicano se encontraba preparando una vuelta entre las curvas 18 y 20 cuando quedó sobre la trayectoria del McLaren, que llegaba en una vuelta rápida y tuvo que levantar el acelerador.

Pérez había recibido previamente dos advertencias por radio sobre la llegada de Piastri y también había sido informado de que debía mantenerse hacia el lado derecho en ese sector. Los comisarios determinaron que la maniobra no había sido peligrosa, pero consideraron demostrado que el mexicano había impedido el paso de Piastri y decidieron aplicar una sanción de tres lugares.

Pérez había clasificado originalmente en el vigésimo puesto, aunque las penalizaciones que ya tenían Fernando Alonso y Lance Stroll le permitían avanzar posiciones antes de la sanción. Finalmente, quedó ubicado en el 18° lugar de la parrilla definitiva.