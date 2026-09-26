Franco Colapinto chocó a Gasly y quedaron afuera del GP de Azerbaiyán

Con el correr de la carrera, Colapinto perdió una posición ante Kimi Antonelli, que había largado 16° y avanzó con rapidez. Desde Alpine le pidieron que no desgastara sus neumáticos en una defensa que podía resultar difícil de sostener y, en la vuelta 23, el Mercedes consiguió superar al argentino.

A partir de entonces, Colapinto quedó décimo y mantenía una distancia considerable tanto con Antonelli como con Oliver Bearman. El panorama parecía controlado hasta que el accidente de Albon provocó la neutralización y volvió a juntar a todos los autos.

El relanzamiento terminó siendo decisivo. El error de Colapinto no solo lo dejó sin puntos, sino que también provocó el abandono de Gasly y Norris. El francés reaccionó por radio con un “Oh, Dios”, mientras que el argentino pidió disculpas al equipo por lo ocurrido.

Russell volvió a ganar

Tras el accidente, el auto de seguridad volvió a ingresar y 16 pilotos continuaron en competencia. George Russell consiguió conservar el liderazgo pese a la presión de Max Verstappen y finalmente se quedó con la victoria en Bakú.

El británico volvió a ganar después del Gran Premio de Austria, disputado el 28 de junio en el Red Bull Ring, y puso fin a una seguidilla de seis carreras sin triunfos. Al igual que en aquella competencia, Russell había largado desde la pole y terminó por delante de Verstappen

Seguí EN VIVO a Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: minuto a minuto

El pedido de disculpas de Franco Colapinto El piloto argentino Franco Colapinto pidió perdón este sábado a su compañero de equipo Pierre Gasly y a la escudería para la que corre, Alpine, luego de provocar el incidente que obligó a ambos a abandonar el GP de Azerbaiyán. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve sin control toda la frenada. Perdón a Pierre y a todo el equipo”, explicó Colapinto. La nota completa acá.

Terminó la carrera George Russell se quedó con el primer lugar, seguido de Max Verstappen. Mientras que el podio lo completo Isack Hadjar

Así fue la maniobra que dejó a Colapinto fuera de la carrera El piloto argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo en Alpine Pierre Gasly chocaron este sábado durante la vuelta 35 del Gran Premio de Azerbaiyán, lo que provocó el abandono de ambos pilotos. El incidente se desencadenó durante el relanzamiento de la competencia tras la salida del auto de seguridad, cuando Colapinto intentó realizar una maniobra de sobrepaso por el lado interno de una curva, pero se quedó sin radio de giro e impactó directamente contra el monoplaza de su compañero francés. Leé la nota acá

Se terminó la carrera para Colapinto, primer DNF del año El argentino se meté al box, le cambian los neumáticos, pero al observar la rueda trasera derecha deciden retirar el auto.

Lando Norris, afuera El inglés se fue contra el muro en esa maniobra de Colapinto y abandonó. Lo mismo sucede con Gasly que no puede seguir. Colapinto está en la pista con daño.

Chocaron Colapinto y Gasly En el relanzamiento de la carrera el argenino protagonizó un incidente con su compañero y se sumó Norris.

Cambio de neumáticos Tras el Safety Car por el accidente de Albon, varios pilotos son llamados a boxes a cambiar neumáticos.

Chocó Alex Albon en la vuela 31 El piloto de Williams quedó inscrustado en el muro tras la cuarta curva y sale el safety car.

Colapinto perdió un puesto con Antonelli El argentino bajó al décimo lugar tras es ascenso del piloto de Mercedes.

Se terminó la carrera para Lance Stroll El canadiense debió frenar su monoplaza en la vuelta 9 por un desperfecto mecánico.

Comenzó el GP de Azerbaiyán

Buena noticia para Colapinto: largará 9º por una sanción a Carlos Sainz Una sanción posterior a la clasificación modificó la parrilla del GP de Azerbaiyán y terminó beneficiando a Franco Colapinto. El argentino había cerrado la qualy en el 10° puesto después de alcanzar por sexta vez una Q3, pero largará 9° este domingo en Bakú por la penalización que recibió Carlos Sainz. El piloto de Williams, que había terminado inmediatamente delante de Colapinto, fue castigado con cinco posiciones en la grilla y dos puntos en su licencia por no disminuir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla durante la clasificación.

Mirá el resumen de la clasificación de Azerbaiyán

La grilla de partida del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Franco Colapinto: "FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN" “Fue difícil sin la succión, sin el rebufo, fue complicado. Hacer toda la Q2 sin nadie adelante me costó bastante tiempo en las rectas, así que eso fue complicado. Pero después contento. La vuelta fue muy buena para pasar a Q3”, explicó. A pesar de esa dificultad, Colapinto logró completar una vuelta de alto riesgo cuando el tiempo prácticamente se había terminado. El argentino destacó especialmente su paso por la zona del Castillo y explicó que decidió asumir mayores riesgos para conseguir el pase. “Después fue como muy inconsciente la vuelta que hice con ese super clipping (reducción de potencia) que tenía, que se paraba el auto y perdía bastante tiempo. Después la vuelta había sido buena. La de Q2 fue muy buena, la parte del Castillo la hice muy rápido y traté de tomar más riesgos para intentar pasar, y asegurar el pase a Q3. Fue suficiente”, expresó en diálogo con ESPN. Leé la nota completa acá "FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú!#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x5rIIYSvYQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

Los tiempos de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán

Colapinto hizo el trabajo para Gasly y después tuvo que salvarse solo El piloto argentino de Alpine consiguió meterse en la Q3 después de quedar contra las cuerdas durante buena parte de la segunda tanda, en una sesión en la que además volvió a cumplir una función importante para su compañero Pierre Gasly. La estrategia del equipo quedó expuesta cuando Gasly aprovechó el rebufo generado por Colapinto para completar su vuelta rápida. El francés consiguió un registro de 1:44.106, que le permitió ubicarse séptimo y avanzar con relativa tranquilidad hacia la Q3. Para el argentino, en cambio, la situación fue muy diferente. Leé la nota completa acá

El bloqueo de Franco que le impidió escalar posiciones en la Q3 ESO ESTUVO CERCA, FRANCO... Colapinto siguió de largo y tuvo que bloquear para evitar un choque contra el muro en la Q3.#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YuagdvgSLV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

George Russell se quedó con la pole en Bakú La pole position quedó en manos de George Russell, quien tuvo una vuelta sobresaliente en el cierre de la clasificación. El piloto de Mercedes estableció un tiempo de 1:42.526, con una diferencia de 0.837 segundos sobre Charles Leclerc, segundo. MIGHTY FROM GEORGE RUSSELL!! The Mercedes driver takes pole in Baku #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ZguH7Ev4VJ — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Un error en la Q3 condicionó el resultado final La última tanda comenzó con diez pilotos en pista: George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Carlos Sainz y Colapinto. El argentino salió dispuesto a conseguir una vuelta que le permitiera acercarse a su compañero y mejorar el décimo puesto obtenido en la Q2. Sin embargo, cuando transitaba su primer intento rápido, pasó de largo y no pudo completar la vuelta. La situación generó una bandera amarilla y dejó a Colapinto sin un registro competitivo durante buena parte de la Q3. El piloto argentino pudo regresar a pista sin daños, pero perdió una oportunidad fundamental en una tanda en la que cada milésima podía modificar varias posiciones. Gasly, por su parte, sí logró completar una vuelta rápida y marcó 1:44.047, ubicándose sexto de manera provisoria. Colapinto debió esperar hasta el final para intentar una última vuelta. Finalmente, el argentino cerró su único registro válido con un tiempo de 1:44.963, insuficiente para abandonar el décimo lugar.

Argentina a Q3: una gran recuperación de Colapinto en la Q2 La segunda tanda fue el momento clave para el argentino. Durante buena parte de la Q2, estuvo cerca del límite de eliminación. Después de su primer registro de 1:44.896, llegó a ubicarse en el 11° puesto, mientras los pilotos buscaban sus últimas oportunidades para entrar entre los diez mejores. Gasly, en tanto, aprovechó el remolque de su compañero y estableció un tiempo de 1:44.106, que le permitió colocarse en la zona de clasificación para la Q3. Ese registro dejó momentáneamente a Colapinto fuera de los diez primeros. ¡¡Y LO HIZO SIN REMOLQUE!! FRANCO COLAPINTO VOLÓ EN SU ÚLTIMA VUELTA Y SE METIÓ EN LA Q3 EN BAKÚ.#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0N5AdTZjlh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026 Sin embargo, el piloto de Alpine respondió cuando más lo necesitaba. En el cierre de la Q2 consiguió una vuelta de 1:44.683 y saltó hasta el décimo lugar. Ese tiempo le alcanzó para superar por apenas 0.092 segundos a Ollie Bearman y asegurarse su presencia en la tanda definitiva. La maniobra fue especialmente importante porque Colapinto logró avanzar cuando todavía había una diferencia mínima entre varios pilotos. Además, durante la Q1 había conseguido una referencia destacada al establecer el mejor registro del tercer sector, con un tiempo de 25.046 segundos. ¡SONRÍE FRANCO, SONRÍE ARGENTINA! Colapinto dio una espectacular vuelta SIN REMOLQUE y logró meterse en el TOP 10 para clasificar a la Q3. ¡Su reacción lo dice todo!#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RhRWfHw5dS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

ARRANCÓ LA CLASIFICACIÓN

Gasly P6 y Colapinto P10 en la FP3 de Azerbaiyán Ready for qualifying pic.twitter.com/OkyH10SbiN — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 25, 2026

Los tiempos de la FP3 en Bakú

Verstappen, el más veloz de la FP3 en Bakú: Franco Colapinto culminó 10° Max Verstappen cerró como el más rápido la tercera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, con un tiempo de 1.43.922. El piloto de Red Bull superó por 0.099 a George Russell, de Mercedes, mientras que Lewis Hamilton quedó tercero, a 0.111. La sesión dejó una diferencia reducida en la parte alta, con Mercedes como principal referencia antes de la mejora final del neerlandés. Alpine mostró señales competitivas en Bakú. Pierre Gasly terminó sexto con 1.44.637, un registro que lo ubicó a siete décimas de Verstappen y confirmó que el equipo francés encontró rendimiento en una pista donde la clasificación suele definir gran parte de las posibilidades para la carrera. Franco Colapinto completó una práctica de menor a mayor y finalizó décimo con 1.45.592, a 1.670 de la punta. El argentino mejoró su registro en el cierre de la sesión con neumáticos blandos, después de mantenerse cerca del top 10 durante buena parte del entrenamiento con el compuesto medio. Quedó a 0.955 de su compañero Gasly, aunque ambos Alpine ingresaron entre los diez primeros.

Colapinto: "FALTA UN POCO, NO ESTOY MUY CONSISTENTE COMO EN OTRAS CARRERAS" “Falta un poco. Dimos un pasito con el auto, pero falta ahí. No me siento muy cómodo. Entenderé hoy a la noche un poco el porqué. No estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y las entradas de curvas, que es donde me está costando un poco”, reflexionó Colapinto en ESPN. "FALTA UN POCO, NO ESTOY MUY CONSISTENTE COMO EN OTRAS CARRERAS", dijo Franco Colapinto tras la FP2 del #AzerbaijanGP y también dejó bien claros sus objetivos para este fin de semana: "Q3 Y PUNTOS".Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x0VxQGAFUK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2026

Los tiempos de la FP2 del GP de Azerbaiyán

Las sorpresas de la FP2 en Bakú Otro de los nombres destacados fue Sergio “Checo” Pérez, quien mostró un rendimiento competitivo con Cadillac. El mexicano llegó a ocupar el undécimo lugar con un tiempo de 1:45.760, aunque finalmente terminó 13°. Su compañero Valtteri Bottas quedó 19° con 1:46.737. Esteban Ocon también logró una actuación destacada y finalizó décimo con Haas, gracias a una vuelta de 1:45.290.

Russell marcó una diferencia enorme El gran protagonista de la FP2 fue George Russell. El piloto de Mercedes estableció un tiempo de 1:43.347, que le permitió terminar en la primera posición con una diferencia importante respecto del resto de los competidores. Su compañero Kimi Antonelli terminó segundo con 1:43.899, a 0.552 segundos del británico. Max Verstappen completó el podio de la sesión con un registro de 1:44.174, a 0.827 de Russell. Charles Leclerc, que había llegado a colocarse en la cima durante algunos minutos, terminó perdiendo terreno cuando los Mercedes mejoraron sus tiempos. Russell había tomado inicialmente el liderazgo con 1:43.759 y posteriormente volvió a bajar su registro hasta alcanzar el 1:43.347 definitivo.

Problemas para Bearman y buen rendimiento de Pérez La FP2 también tuvo algunos episodios particulares. Ollie Bearman sufrió una rotura de motor apenas cuando salía de los boxes para comenzar su primera vuelta con neumáticos blandos. El inconveniente obligó al piloto de Haas a detener su monoplaza y generó una bandera amarilla. Kimi Antonelli, por su parte, pudo volver a la pista después de los problemas hidráulicos que habían limitado su participación en la FP1. El italiano terminó segundo y pudo completar una sesión mucho más productiva.

Gasly terminó por delante del argentino La referencia interna de Alpine terminó favoreciendo a Gasly, quien consiguió colocarse en el séptimo lugar de la clasificación general. Colapinto, en cambio, quedó undécimo, aunque la diferencia con algunos de los pilotos que finalizaron delante suyo fue reducida. El argentino llegó a ubicarse a 1.496 segundos del tiempo de Russell cuando marcó su vuelta de 1:45.479. En ese momento también estaba a 0.669 del registro de Verstappen, que ocupaba el segundo lugar. La evolución de Colapinto durante la jornada representa uno de los principales puntos a analizar por Alpine. En la FP1 había finalizado 18° con un tiempo de 1:47.523, mientras que en la segunda práctica logró bajar más de dos segundos su registro y avanzar siete posiciones. The sun sets on our practice Thursday pic.twitter.com/L2aiUa1YaU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026

Colapinto mejoró en la segunda práctica de Bakú Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán con una evolución respecto de lo mostrado durante la mañana. Después de haber terminado 18° en la FP1, el piloto argentino avanzó posiciones en la segunda sesión y finalizó 11°, con un tiempo de 1:45.479. El rendimiento del piloto de Alpine tuvo distintos momentos durante la práctica. En una primera parte de la sesión, Colapinto trabajó con neumáticos de diferentes compuestos y recién cuando colocó las gomas blandas consiguió mejorar significativamente su registro. Su primera vuelta rápida con el compuesto más veloz fue de 1:46.080, un tiempo que en ese momento le permitió ubicarse décimo y quedar incluso por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés había establecido 1:46.116, apenas 36 milésimas por detrás del argentino. Sin embargo, Gasly consiguió posteriormente una vuelta mucho más rápida y terminó imponiéndose dentro de Alpine. El francés registró 1:44.843, mientras que Colapinto cerró la sesión con 1:45.479. La diferencia entre ambos fue de 0.636 segundos.

¡BANDERA ROJA! Arvid Lindblad se estrelló en la curva 8 cuando recién estaba encaminando su tercera vuelta de la FP2. “Me he estrellado, lo siento mucho”, dijo por radio el británico de Racing Bulls. Gabriel Bortoleto había desatado previamente una bandera amarilla tras detenerse con su Audi. ¡FUERTE CHOQUE DE LINDBLAD CONTRA EL MURO Y BANDERA ROJA EN LA FP2 DE AZERBAIYÁN!#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/arRH0xFuZa — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2026

Franco Colapinto se pasó en una curva, pero retomó sin problemas L

ARRANCÓ LA FP2 DEL GP DE AZERBAIYÁN

Incidentes sobre el final de la práctica Los últimos minutos de la FP1 estuvieron marcados por algunos incidentes. Arvid Lindblad tocó levemente la trompa de su monoplaza contra una pared, mientras que el Audi de Nico Hülkenberg quedó detenido en medio del circuito. También el Haas de Esteban Ocon tuvo que detenerse en la salida de boxes. Los McLaren, por su parte, dejaron de participar en la parte final de la sesión. Tanto Norris como Piastri permanecieron en sus respectivos boxes mientras los mecánicos trabajaban sobre los autos.

Alpine quedó lejos de los puestos de adelante En el caso de Alpine, el rendimiento durante esta primera sesión no permitió colocar a sus dos pilotos entre los primeros puestos. Pierre Gasly terminó 16°, mientras que Colapinto cerró la práctica en la posición 18. A productive start to the weekend pic.twitter.com/nsW2UU86zv — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026

Russell terminó arriba y Verstappen quedó segundo La batalla por la primera posición tuvo varios cambios durante la práctica. Max Verstappen fue quien inicialmente marcó la referencia con un registro de 1:46.65 y luego logró bajar su tiempo hasta 1:45.787. Más tarde apareció George Russell. El piloto británico aprovechó la succión de otro monoplaza para conseguir una vuelta muy rápida y quedó en lo más alto de la clasificación con 1:45.387. De esta manera, terminó la FP1 como el piloto más veloz. Verstappen finalizó segundo y Charles Leclerc ocupó el tercer lugar. Kimi Antonelli, en tanto, terminó quinto, aunque su sesión tuvo un final anticipado debido a un inconveniente en su Mercedes. El italiano debió detener su auto en la curva 7 y posteriormente abandonó el monoplaza. El problema se produjo cuando había conseguido colocarse en lo más alto de la tabla gracias a un tiempo de 1:46.265.

Colapinto en la FP1 de Azerbaiyán: cómo le fue Franco Colapinto puso primera en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y completó la primera práctica libre en el circuito urbano de Bakú. El argentino, al volante del Alpine, terminó en el 18° puesto, con un registro de 1:47.523, en una sesión que tuvo diferentes estrategias de neumáticos y actividad cambiante a medida que avanzaron los minutos. El piloto argentino comenzó la FP1 con neumáticos medios, una elección que compartió únicamente con los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El resto de los competidores optó inicialmente por los compuestos duros. Durante los primeros minutos, Colapinto marcó un tiempo de 1:50.405 y se concentró en acumular vueltas y recopilar información sobre el comportamiento del Alpine en una pista particularmente exigente. Bakú combina sectores muy veloces con zonas estrechas y curvas en las que resulta fundamental encontrar estabilidad en el frenado. Con el correr de la sesión, el argentino pudo mejorar considerablemente su registro. Incluso llegó a aparecer momentáneamente en el séptimo lugar de la clasificación cuando estableció un tiempo de 1:47.523.

La FIA bancó a Gasly tras las amenazas que recibió y lanzó una fuerte advertencia Leé la nota completa acá

"Franco dejará de hablar": la fuerte advertencia de Briatore En una entrevista con ESPN Argentina, el dirigente italiano pidió a los seguidores del joven de 23 años que expresen su apoyo al piloto de una manera diferente y marcó un límite frente a los mensajes publicados después de la carrera de Madrid. “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales”, sostuvo. Pero la advertencia fue todavía más fuerte cuando se refirió a las posibles consecuencias para el propio Franco y para los periodistas que cubren habitualmente la actividad de la escudería. Leé la nota completa acá

Gasly denunció amenazas en redes sociales tras el cruce con Colapinto en Madrid El tenso desenlace del Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1 sumó un capítulo repudiable fuera de las pistas. Pierre Gasly denunció haber recibido graves agresiones y amenazas de muerte dirigidas a su entorno cercano, luego del cruce en pista con su compañero de equipo en Alpine, Franco Colapinto. Leé la nota completa acá

Los antecedentes de Colapinto con Williams y Alpine en la Fórmula 1 Con Williams La relación entre Colapinto y el circuito callejero de Bakú comenzó de la mejor manera posible. En 2024, durante apenas su segunda participación en la Fórmula 1 y todavía como piloto de Williams, el argentino consiguió meterse en la Q3. Su actuación en la clasificación ya había sido destacada: terminó noveno y se aseguró una posición de partida privilegiada para afrontar una carrera particularmente exigente. El domingo volvió a responder: cruzó la línea de llegada en el octavo puesto, por delante de Lewis Hamilton, y sumó los primeros cuatro puntos de su carrera. Aquella actuación significó un momento importante en su llegada a la categoría y convirtió a Bakú en uno de los circuitos más significativos de su trayectoria. Con Alpine Un año después, la historia fue completamente diferente. Ya como integrante de Alpine, sufrió un fuerte accidente durante la Q1. El impacto lo dejó fuera de la clasificación y obligó al equipo a trabajar sobre el monoplaza para que pudiera participar de la carrera. Finalmente, el argentino largó desde el 16° lugar. Durante la competencia logró avanzar posiciones y llegó a acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió un golpe de Alex Albon que terminó complicando todavía más su carrera. El incidente dejó al argentino nuevamente en el fondo de la clasificación y con daños en su auto. Leé la nota completa acá

Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán: "Queremos otro fin de semana competitivo" "Espero con ansias volver a Bakú para lo que esperamos sea otro fin de semana competitivo", señaló el pilarense al ser consultado por el próximo desafío por delante. "Maximizamos el resultado en Madrid y me dejó muy contento haber cerrado la gira europea con otro sólido final en los puntos", añadió. Seguidamente, indicó: "Entramos en una etapa de muchas carreras seguidas en las próximas semanas, así que es clave aprovechar al máximo cada oportunidad que aparezca. Vamos a trabajar duro para quedar en la mejor posición posible, capitalizar esos momentos e ir a buscar otro top 10 mientras seguimos peleando con nuestros rivales en el campeonato". Leé la nota completa acá

Impacto en la F1: un diseñador top de Gucci vestirá a Colapinto en Alpine La Fórmula 1 no solo se nutre de velocidad e ingeniería, sino también de imponentes acuerdos comerciales que redefinen la imagen de sus protagonistas. En ese contexto, la escudería Alpine oficializó una alianza estratégica con Gucci para la temporada 2027. La histórica marca de lujo se convertirá en su patrocinador principal y vestirá al piloto argentino Franco Colapinto y a su compañero Pierre Gasly con buzos antiflama diseñados por Demna Gvasalia, uno de los nombres más influyentes y disruptivos de la moda contemporánea. Leé la nota completa acá

Bakú, un circuito que no permite errores El trazado tiene una longitud de 6,003 kilómetros y se extiende a través de dos áreas contrastantes de la capital azerbaiyana: el casco antiguo, con sus curvas estrechas y secciones lentas que demandan gran precisión, y la zona moderna, que incluye una recta de 2,2 kilómetros donde los pilotos alcanzan velocidades cercanas a los 350 km/h. La pista es notablemente angosta en comparación con otros circuitos, con tramos super reducidos, lo que hace que cualquier error sea costoso, ya que los muros cercanos no permiten margen de maniobra. Uno de los puntos más críticos del circuito es la Curva 8, también conocida como la “Curva del Castillo”. Este sector es famoso por su complejidad y riesgo. La Curva 8 es un angosto zigzag que los pilotos deben atravesar a aproximadamente 100 km/h, mientras que un coche común la transitaría a unos 20 km/h. El riesgo de tomar esta curva a alta velocidad es significativo, ya que un error puede eliminar a un piloto de la carrera en un instante. Con su ancho de solo 7,6 metros, es tan estrecha que ni siquiera tres coches pueden pasar uno al lado del otro en su interior. Debido a su peligrosidad, se han realizado ajustes en el diseño de la curva a lo largo de los años, incluyendo la eliminación de los bordillos de plástico y su reemplazo por versiones pintadas para mejorar la seguridad.

Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina Jueves 24 de septiembre Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00 Viernes 25 de septiembre Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00 Sábado 26 de septiembre Carrera: 9:00