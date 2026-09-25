Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo: está internado en terapia intensiva

Durante la conversación en LAM también se habló sobre las posibles causas del deterioro pulmonar y se mencionó el consumo de drogas como una hipótesis. Sin embargo, en el propio programa remarcaron que no existe certeza de que esa sea la causa del cuadro que atraviesa Osvaldo. “Yo no podría tener la seguridad de que eso es causado por la droga”, aclararon durante el debate, mientras también señalaron que la presencia de pus podría estar relacionada con una infección.

Por el momento, la principal preocupación pasa por la evolución del exfutbolista, quien continúa bajo cuidados intensivos. “La verdad que el cuadro, hasta donde pude preguntar hoy cómo venía, es grave y el diagnóstico ahora, a esta hora, es reservado”, informó Ochoa.

Los proyectos de Daniel Osvaldo antes de su internación

Antes de atravesar este problema de salud, Daniel Osvaldo continuaba enfocado en la música y tenía compromisos profesionales previstos para las próximas semanas. Según contaron en LAM, actualmente no tendría pareja y estaba tocando en diferentes lugares con su banda. Incluso, tenía anunciado un show para el próximo 31 de octubre en Café Berlín.

Además de su actividad musical, estaba realizando un ciclo de entrevistas. “Esa era su vida ahora, ¿no? Haciendo entrevistas y tocando con su banda. Ojalá se ponga bien”, expresaron desde el programa. Finalmente, los integrantes del ciclo manifestaron su deseo de que pueda recuperarse: “Bueno, ojalá mejore, ojalá se ponga bien y pueda salir”.