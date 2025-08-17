Las divertidas vacaciones de Franco Colapinto tras el receso de la Fórmula 1
El corredor argentino disfruta de sus días de descanso y usó sus redes sociales para compartir las actividades que hace.
Franco Colapinto y el resto de los pilotos de Fórmula 1 se encuentran de vacaciones. Es por eso que el argentino aprovecha sus días para hacer divertidas actividades y poco a poco las comparte en sus redes sociales para que aquellos que lo siguen puedan verlo.
En las últimas horas, el piloto de Alpine sorprendió a todos al aparecer manejando una moto de agua en España. Bizarrap, productor argentino y uno de los máximos referentes de la música urbana en español actualmente, compartió en sus historias de Instagram un video de su amigo a bordo de un vehículo acuático a altas velocidades.
“Vacaciones en modo completo”, escribió en una de sus publicaciones, en las que se lo observa relajado junto al referente de la música urbana argentina.
Franco Colapinto regresará a la acción en el Gran Premio de Países Bajos, programado para el 31 de agosto en Zandvoort, donde deberá demostrar solidez para asegurar su continuidad en la estructura francesa de cara a 2026.
Las vacaciones de Franco Colapinto en Barcelona con Belasteguín y Bizarrap
Franco Colapinto aprovechó el receso de la Fórmula 1 para disfrutar de un momento de relajación y buena onda en Barcelona, donde compartió una jornada distendida con amigos y deporte. El piloto argentino, que corre para Alpine, se reunió con el productor musical Bizarrap y la leyenda del pádel Fernando Belasteguín para un divertido partido en el centro deportivo del propio deportista.
Lejos de la tensión y la exigencia de las pistas, la tarde estuvo cargada de bromas, chicanas y risas, con un claro espíritu de camaradería. Si bien el nivel de juego mostró que tanto Colapinto como Bizarrap tienen aún un “bastante margen de mejora”, según lo mismo que destacó Belasteguín, el objetivo principal fue disfrutar y compartir un momento de esparcimiento.
“Divertido encuentro donde disfrutamos jugando al pádel. Los tres invitados tienen bastante margen de mejora (Juan el mejor de los tres). Franco podría hacerles de profe”, bromeó Belasteguín en sus redes sociales, en un mensaje lleno de humor que buscó reflejar el clima distendido del partido.
Además, agregó con ironía: “Mejor no decimos el resultado, pero esperamos que digan dónde nos invitan a cenar. Diversión en el pádel y entrenamiento después para un lindo agosto”.
Bizarrap, conocido por su sentido del humor, no se quedó atrás y replicó las historias de Franco con un comentario irónico: “Dándoles clases de pádel”, publicó en una historia de Instagram.
