Las divertidas vacaciones de Franco Colapinto tras el receso de la Fórmula 1

Las vacaciones de Franco Colapinto en Barcelona con Belasteguín y Bizarrap

Franco Colapinto aprovechó el receso de la Fórmula 1 para disfrutar de un momento de relajación y buena onda en Barcelona, donde compartió una jornada distendida con amigos y deporte. El piloto argentino, que corre para Alpine, se reunió con el productor musical Bizarrap y la leyenda del pádel Fernando Belasteguín para un divertido partido en el centro deportivo del propio deportista.

Lejos de la tensión y la exigencia de las pistas, la tarde estuvo cargada de bromas, chicanas y risas, con un claro espíritu de camaradería. Si bien el nivel de juego mostró que tanto Colapinto como Bizarrap tienen aún un “bastante margen de mejora”, según lo mismo que destacó Belasteguín, el objetivo principal fue disfrutar y compartir un momento de esparcimiento.

“Divertido encuentro donde disfrutamos jugando al pádel. Los tres invitados tienen bastante margen de mejora (Juan el mejor de los tres). Franco podría hacerles de profe”, bromeó Belasteguín en sus redes sociales, en un mensaje lleno de humor que buscó reflejar el clima distendido del partido.

Además, agregó con ironía: “Mejor no decimos el resultado, pero esperamos que digan dónde nos invitan a cenar. Diversión en el pádel y entrenamiento después para un lindo agosto”.

Bizarrap, conocido por su sentido del humor, no se quedó atrás y replicó las historias de Franco con un comentario irónico: “Dándoles clases de pádel”, publicó en una historia de Instagram.