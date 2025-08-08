Franco Colapinto no corre este domingo en la Fórmula 1: los motivos
El piloto argentino no tiene acción este domingo en la máxima categoría del automovilismo. Los motivos y cuándo vuelve a correr.
El piloto argentino, Franco Colapinto, viene de un fin de semana para el olvido, con un puesto 18 en el Gran Premio de Hungría y muchas críticas para Alpine, y encima este domingo no tendrá acción de la mano del parate que tiene la Fórmula 1.
En medio de una fuerte expectativa, el argentino no está teniendo una buena temporada en su nueva experiencia en la máxima división del automovilismo.
El pilarense viene de un fin de semana plagado de complicaciones. A las dificultades que transita por el monoplaza en sí, se le sumaron grandes demoras en las paradas, por las que incluso la escudería tuvo que dar explicaciones.
En tanto, y para malestar de los fanáticos del automovilismo, por el momento Colapinto tendrá que esperar para volver a las pistas, ya que este domingo 10 de agosto no tiene acción en la Fórmula 1 en el marco del parate del verano europeo.
Por qué Franco Colapinto no corre en la Fórmula 1 el domingo 10 de agosto
Se trata de una mala noticia para los fanáticos del argentino y del automovilismo en general, ya que Franco Colapinto no corre este domingo debido a que este fin de semana no hay competencia oficial de Fórmula 1.
El calendario establece que no habrá acción en la máxima categoría hasta el próximo fin de semana del 31 de agosto. Es decir, serán tres fines de semana consecutivos para preparase para su nuevo desafío.
Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras el reciente GP de Gran Hungría, la competencia se mantiene en Europa rumbo al Gran Premio de Países Bajos, que tendrá lugar el fin de semana del domingo 31 de agosto.
La nueva fecha de la Fórmula 1, que se disputará en el Circuito de Zandvoort, comenzará el viernes 29 de julio.
