Fórmula 1 2026: la carrera por los asientos calientes y el futuro incierto de Franco Colapinto

En la órbita de Red Bull, sólo Max Verstappen tiene asegurado su asiento, mientras la pelea para acompañarlo en la escudería principal o en Racing Bulls está abierta. Isack Hadjar emerge como favorito en la escudería satélite, superando a otros jóvenes como Liam Lawson o Arvid Lindblad, quien busca la superlicencia para subir a la F1.

Mercedes mantiene a George Russell como su principal piloto, aunque sin apurar la renovación, y Andrea Kimi Antonelli, a pesar de algunos altibajos, cuenta con el respaldo del equipo para continuar su desarrollo. Mientras tanto, otras escuderías como McLaren, Ferrari, Haas, Williams y Aston Martin mantienen casi intactos sus binomios para 2026, con nombres sólidos y contratos firmados.

Con un total de 14 pilotos con contrato vigente y una grilla que se ampliará, la F1 encara una transición clave en la que la definición de los pilotos se vuelve un capítulo apasionante tanto dentro como fuera de la pista. La próxima temporada promete cambios, y la figura de Franco será una de las que más atención concentre entre los fanáticos argentinos y los analistas internacionales.

Así están las butacas libres y ocupadas para la temporada 2026 de la Fórmula 1

