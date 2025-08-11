Las vacaciones de Franco Colapinto en Barcelona con Belasteguín y Bizarrap

image

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a subirse al monoplaza en el Gran Premio de los Países Bajos, del 29 al 31 de agosto, en el circuito de Zandvoort.

Luego continuará su calendario con los compromisos en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dhabi.

Fórmula 1: fecha y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

7.30 Práctica Libre 1

11 Práctica Libre 2

Sábado 30 de agosto

6.30 Práctica Libre 3

10 Clasificación

Domingo 31 de agosto

10 Carrera

Los horarios corresponden a la Argentina.