Franco Colapinto pisa fuerte en la Fórmula 1: se acerca a un mítico récord de Reutemann

Tras el reciente Gran Premio de Hungría, donde Franco Colapinto logró un logro destacado: se convirtió en el quinto piloto argentino con mayor cantidad de vueltas completadas en la historia de la Fórmula 1. Este hito fue alcanzado al cumplir las 70 vueltas en el circuito de Hungaroring, un dato que la organización de la F1 reconoció en sus plataformas oficiales.