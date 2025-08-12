Franco Colapinto pisa fuerte en la Fórmula 1: se acerca a un mítico récord de Reutemann
El piloto de Pilar ingresó al selecto grupo de argentinos con más vueltas completadas en la Máxima y busca escalar posiciones.
Tras el reciente Gran Premio de Hungría, donde Franco Colapinto logró un logro destacado: se convirtió en el quinto piloto argentino con mayor cantidad de vueltas completadas en la historia de la Fórmula 1. Este hito fue alcanzado al cumplir las 70 vueltas en el circuito de Hungaroring, un dato que la organización de la F1 reconoció en sus plataformas oficiales.
Con un total de 853 vueltas en su carrera en la Máxima, se posiciona detrás de leyendas como Carlos Reutemann, quien lidera con 6.986 vueltas, y Juan Manuel Fangio, con 3.022 giros. Más abajo en el ranking están José Froilán González, con 1.296 vueltas, y Gastón Mazzacane, con 1.057.
El piloto nacido en Pilar, de 22 años, todavía no completó una temporada entera en la F1, pero sus actuaciones con Alpine y Williams le han permitido superar la marca de Roberto Mieres (790 vueltas) y comenzar a mirar de cerca a Mazzacane y González.
Actualmente quedan diez carreras por delante en el calendario 2025, lo que representa un máximo teórico de 477 vueltas adicionales si logra terminar todas las competencias, sin contar las carreras sprint. De conseguirlo, Franco podría finalizar el año con 1.330 vueltas completadas, lo que lo posicionaría en el tercer puesto histórico entre pilotos argentinos, por encima de Mazzacane y Froilán González, y muy lejos aún de los registros de Fangio y Reutemann.
Colapinto debutó en la Fórmula 1 en 2024 con Williams y fue elegido para reemplazar a Logan Sargeant a nueve fechas del cierre de la temporada pasada. Sus primeros resultados, como un 12º puesto en Monza y un 8º en Azerbaiyán, evidenciaron su talento y proyección. En 2025 asumió como piloto titular de Alpine, aunque el equipo atraviesa un año complicado en el campeonato de constructores.
La lista de pilotos argentinos con más vueltas en la F1 es un verdadero paseo por la historia del deporte motor nacional, con nombres que marcaron épocas y dejaron legados imborrables. El joven pilarense continúa escribiendo su propia página con un paso firme, acercándose a emular la grandeza de sus predecesores en el automovilismo mundial.
Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1
Viernes 29 de agosto
- Primera práctica libre: 7:30.
- Segunda práctica libre: 11:00.
Sábado 30 de agosto
- Tercera práctica libre: 6:30.
- Clasificación: 10:00.
Domingo 31 de agosto
- Carrera: 10:00.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario