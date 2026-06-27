Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argelia vs. Austria por internet

Argelia buscará igualar su mejor actuación mundialista, conseguida en Brasil 2014, cuando hizo historia al clasificarse por primera vez a los octavos de final. En aquella edición quedó eliminada por Alemania, luego de caer 2 a 1 en el tiempo suplementario.

Cómo ver en vivo Argelia vs. Austria, sin Magis TV ni Pelota libre.

La televisación estará a cargo de DSports y Paramount+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Formaciones de Argelia vs. Austria por el Mundial 2026

Argelia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Austria: Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.