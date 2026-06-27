Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argelia vs. Austria por internet
Argelia y Austria definen el segundo clasificado del Grupo J, zona que tiene a Argentina en dieciseisavos y dueña del primer puesto. Descubrí todos los detalles en la nota.
Argelia y Austria chocan este sábado, a las 23 (hora de Argentina), en Kansas, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, la misma zona que integra la Selección argentina, ya clasificada a los dieciseisavos de final.
El encuentro será televisado por DSports y Paramount+, por lo que no será necesario contar con el pack fútbol ni acceder a plataformas como Magis TV o Pelota Libre.
El seleccionado comandado por Ralf Rangnick llega con 3 puntos luego de un triunfo por 3 a 1 sobre Jordania en el debut y una posterior derrota por 2 a 0 frente a la Argentina. Por este motivo, una victoria le asegura el segundo lugar del grupo, mientras que un empate podría alcanzarle, aunque dependerá de otros resultados y de la diferencia de gol.
El combinado africano, por su parte, comenzó el certamen con una dura caída por 3 a 0 ante Argentina, pero reaccionó en la segunda fecha al imponerse por 2 a 1 sobre Jordania.
Con las mismas 3 unidades que su rival, Argelia afronta este duelo como una final, ya que un triunfo lo deposita en la próxima instancia, mientras que un empate lo obliga a esperar a otros resultados para avanzar a los dieciseisavos de final del certamen.
Argelia buscará igualar su mejor actuación mundialista, conseguida en Brasil 2014, cuando hizo historia al clasificarse por primera vez a los octavos de final. En aquella edición quedó eliminada por Alemania, luego de caer 2 a 1 en el tiempo suplementario.
Cómo ver en vivo Argelia vs. Austria, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de DSports y Paramount+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Argelia vs. Austria por el Mundial 2026
Argelia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. DT: Vladimir Petkovic.
Austria: Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.
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