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Mundial 2026: Austria empató de forma agónica ante Argelia y jugará contra España

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En un partido increíble, los austríacos igualaron 3-3 contra el elenco africano en el descuento. Ambos avanzaron de ronda en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Austria empató de forma agónica ante Argelia y jugará contra España

En un final cinematográfico en Kansas City, Austria rescató un empate 3 a 3 frente a Argelia en el último suspiro del encuentro. Con este resultado épico, ambas selecciones lograron sellar su boleto a los dieciseisavos de final delMundial 2026, dejando al conjunto europeo como el próximo rival de España.

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El agónico pase en el Mundial y el cruce con España

  • Final de locos: El capitán argelino Riyad Mahrez parecía liquidar la historia a los 93 minutos al poner el 3-2, pero el delantero Sasa Kalajdzic apareció de forma heroica a los 96' para desatar la locura austríaca y salvarlos de la eliminación.

  • Cruce confirmado: Con la clasificación en el bolsillo, el seleccionado conducido por Ralf Rangnick se medirá ante la poderosa España el próximo jueves en la llave de eliminación directa.

  • Milagro argelino: Pese al empate recibido en el epílogo, el elenco africano sumó 4 unidades y avanzó como uno de los mejores terceros del certamen. Su próximo compromiso será el 2 de julio ante Suiza.

  • Efecto colateral: Esta electrizante igualdad en el Grupo J decretó automáticamente la eliminación de Irán, que aguardaba otros resultados para seguir con vida en la competencia.

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Los goles de Argelia vs. Austria por el Mundial 2026

Argelia 3-3 Austria

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Argelia 3-2 Austria

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Argelia 2-2 Austria

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Argelia 1-2 Austria

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Argelia 1-1Austria

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Argelia 0-1 Austria

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