Mundial 2026: Austria empató de forma agónica ante Argelia y jugará contra España

Final de locos: El capitán argelino Riyad Mahrez parecía liquidar la historia a los 93 minutos al poner el 3-2, pero el delantero Sasa Kalajdzic apareció de forma heroica a los 96' para desatar la locura austríaca y salvarlos de la eliminación.

Cruce confirmado: Con la clasificación en el bolsillo, el seleccionado conducido por Ralf Rangnick se medirá ante la poderosa España el próximo jueves en la llave de eliminación directa.

Milagro argelino: Pese al empate recibido en el epílogo, el elenco africano sumó 4 unidades y avanzó como uno de los mejores terceros del certamen. Su próximo compromiso será el 2 de julio ante Suiza.