Las Kamikazes hacen historia y se cuelgan el oro en Beach Handball
La Selección Argentina femenina venció a Alemania en una final vibrante y logró su primer título en The World Games.
En una jornada que quedará grabada para siempre en la memoria del deporte argentino, las Kamikazes se consagraron campeonas de Beach Handball en The World Games 2025 disputados en Chengdu, China. El equipo dirigido por Leticia Brunati derrotó 2-1 a Alemania en una final electrizante, alcanzando por primera vez la medalla de oro en esta disciplina y consolidando un ciclo de crecimiento que ya había entregado preseas de plata y bronce, pero nunca el ansiado primer puesto.
El encuentro fue una reedición del último duelo decisivo del Mundial, donde las europeas se habían impuesto 2-0. Esta vez, la historia se escribió de forma distinta. Alemania comenzó mejor y se llevó el primer set 20-14, aprovechando errores de manejo y una defensa cerrada que complicó a las argentinas.
Sin embargo, las Kamikazes reaccionaron con carácter: en el segundo parcial ajustaron las marcas, imprimieron más ritmo ofensivo y dominaron por 22-12, forzando el desempate en los shoot-out. En la definición, la eficacia argentina fue absoluta. Las dirigidas por Brunati anotaron 7 puntos contra solo 2 de las alemanas, sellando así la victoria y desatando la euforia en el estadio.
El festejo se extendió desde la arena de Chengdu hasta el banco de suplentes, con un equipo que supo sobreponerse a la adversidad y coronar un camino perfecto.
Cómo fue el camino de las Kamikazes al título
El recorrido hacia el título fue impecable. En la fase de grupos, Argentina lideró el Grupo B con puntaje ideal, superando por 2-0 a Portugal, Croacia y China. En cuartos de final dejó en el camino a Vietnam también en sets corridos, mostrando una sólida defensa y variantes ofensivas.
La semifinal ante España, reciente campeón europeo, fue un duelo cerrado que se resolvió en los shoot-out (20-15, 14-15 y 6-4), dejando al equipo listo para la gran final.
La delegación campeona de la Selección Argentina
- Constanza Suárez
- Fiorella Corimberto
- Florencia Gallo
- Agostina Arcajo
- Gisellla Bonomi
- Zoe Turnes
- Lucila Balsas
- Luciana Scordamaglia
- Giuliana Gamba
- Alma Molina
Cuerpo Técnico: Leticia Brunati (Head Coach), Celeste Meccia (Asistente), Andrés Sanz (PF) y Andrés Etienne (Kinesiólogo).
