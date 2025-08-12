Las Kamikazes hacen historia y se cuelgan el oro en Beach Handball

En una jornada que quedará grabada para siempre en la memoria del deporte argentino, las Kamikazes se consagraron campeonas de Beach Handball en The World Games 2025 disputados en Chengdu, China. El equipo dirigido por Leticia Brunati derrotó 2-1 a Alemania en una final electrizante, alcanzando por primera vez la medalla de oro en esta disciplina y consolidando un ciclo de crecimiento que ya había entregado preseas de plata y bronce, pero nunca el ansiado primer puesto.