Declaró la expareja de Lautaro Acosta: "Él se sentía impune por el caso Villa"

La mujer de 26 años y madre de Benicio, el hijo que tiene en común con Acosta, detalló: “Primero violencia psicológica, se la agarraba con las cosas, le pegaba la pared en lugar de a mi cara, hasta que me pegó a mí y ahí nunca paró”.

“Espero que se haga justicia. Él se sentía impune, me decía ‘arreglo todo con plata’”, sostuvo.

“Después de que me cagaba a trompadas me decía ‘yo sé que te cagué la vida’. Él sentía bronca hacia mí, no sé por qué”, siguió, con la voz entrecortada.

Y entonces reveló lo que le comentaba el jugador de Lanús cuando ella le puso como ejemplo lo que le sucedió a Sebastián Villa, quien fue condenado pór violencia de género pero no irá a la cárcel.

“Cuando me amenazó la última vez le dije que iba a hacer la denuncia, le dije que iba a terminar como Villa y me dijo ‘mirá Villa que contento está, qué mal que está... Está en la casa’. Y se me reía de la situación”, contó Ludmila a los medios.

LAUTARO ACOSTA DENUNCIADO por VIOLENCIA de GÉNERO: TERMINÓ de DECLARAR su EXPAREJA