De quién se trata: el jugador que la rompía en el fútbol, pero se retiró por su salud mental

En 2021 atravesó un episodio muy delicado tras sufrir un accidente durante un partido, que marcó un quiebre importante en su carrera. Pese a ese momento, logró recuperarse y volvió a competir, siendo parte del plantel de Instituto de Córdoba en el ascenso a la Primera División en 2022. Con el tiempo, decidió alejarse del fútbol profesional y cerró su etapa en Atlético San Miguel.

Su vida después del retiro

Tras dejar la actividad profesional, Sánchez optó por alejarse del fútbol para enfocarse en su bienestar personal luego de una etapa de alta exigencia. En ese período priorizó su recuperación y el cuidado de su salud mental, buscando un estilo de vida más relajado.