De quién se trata: el jugador que la rompía en el fútbol, pero se retiró por su salud mental
Se formó en Talleres y tuvo una extensa carrera en el ascenso. Decidió colgar los botines en 2022 con el objetivo de priorizar su bienestar. Descubrí todos los detalles en la nota.
Catriel Sánchez apareció como una de las jóvenes promesas del fútbol argentino gracias a su capacidad goleadora y gran presencia dentro del área. Sin embargo, las presiones y exigencias del deporte lo pusieron contra las cuerdas y terminaron de alejarlo del campo de juego.
Sánchez asomó como un delantero de primer nivel en las inferiores de Talleres de Córdoba, motivo por el cual dio el salto a Europa con el objetivo de consagrarse en la élite del fútbol. Sin embargo, la falta de minutos y poca regularidad lo obligó a regresar a la Argentina para relanzar su carrera. Pasó por Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros, además de ser pieza clave en el ascenso de Instituto en 2022.
Catriel Sánchez y su paso por el fútbol
Sánchez comenzó su recorrido en las divisiones juveniles de Talleres, donde llamó la atención por su potencia física y su capacidad goleadora. Ese rendimiento le permitió proyectarse como una de las apariciones más interesantes del club, motivo por el cual, años más tardes, se abrió camino hacia el fútbol europeo con su llegada al Karpaty Lviv de Ucrania.
Luego de su experiencia en el exterior, regresó a la Argentina para continuar su carrera en el ascenso, pasando por Villa Dálmine y Estudiantes de Caseros. También tuvo un breve período en el fútbol uruguayo con Atenas de San Carlos.
En 2021 atravesó un episodio muy delicado tras sufrir un accidente durante un partido, que marcó un quiebre importante en su carrera. Pese a ese momento, logró recuperarse y volvió a competir, siendo parte del plantel de Instituto de Córdoba en el ascenso a la Primera División en 2022. Con el tiempo, decidió alejarse del fútbol profesional y cerró su etapa en Atlético San Miguel.
Su vida después del retiro
Tras dejar la actividad profesional, Sánchez optó por alejarse del fútbol para enfocarse en su bienestar personal luego de una etapa de alta exigencia. En ese período priorizó su recuperación y el cuidado de su salud mental, buscando un estilo de vida más relajado.
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