Fuerte denuncia de la ex de Lautaro Acosta por violencia de género: "Ayúdenme"

EL DESCARGO QUE HIZO EN LAS REDES SOCIALES

"Ya no se que más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo", comenzó diciendo el comunicado en su cuenta de Instagram.

"Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días. A mi me cagó la vida, me la arruinó. Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca", continuó.

"... el está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo peso al mounstro de persona que es, es violento hasta en la cancha, lo demuestra en cada partido. El Juzgado de Familia N°10 de Lomas de Zamora todavía no ha sacado una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y el sigue amenazando. Por favor ayúdenme", cerró.

