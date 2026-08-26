Leandro Paredes envió un emotivo mensaje tras la grave lesión de Tomás Aranda en Boca: "Fuerza, joya"
El capitán del Xeneize bancó públicamente a la joya del plantel luego de confirmarse que sufrió la fractura de peroné durante el entrenamiento.
Una pésima noticia sacudió la mañana en el predio de Boca. Durante el inicio de la práctica de este miércoles, Tomás Aranda protagonizó una desafortunada jugada que terminó en un diagnóstico severo: fractura de peroné. El juvenil mediocampista, que se afianzaba como una de las máximas figuras del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, deberá pasar por el quirófano y estará al menos cuatro meses fuera de las canchas, quedando marginado por el resto del 2026.
Leandro Paredes, Tomás Aranda y la lesión en Boca
El accidente se produjo en medio de los trabajos matutinos cuando al futbolista de 19 años se le quedó trabado el botín en el césped y la inercia del cuerpo le provocó la ruptura ósea por encima del tobillo. La escena generó un impacto inmediato en el cuerpo técnico y en sus compañeros, quienes advirtieron de entrada la gravedad del cuadro antes del traslado para los estudios correspondientes.
Frente al duro golpe anímico que significa esta inactividad obligada para la promesa de la institución, Leandro Paredes tomó la palabra como referente del vestuario. El campeón del mundo y capitán xeneize utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido gesto a su compañero de plantel. "Fuerza, joya. Estamos todos con vos", escribió el volante central en una historia de Instagram, acompañando sus palabras con una foto junto a Aranda.
La baja del juvenil reconfigura el mapa futbolístico del Vasco, quien pierde a un titular indiscutido en plena competencia. Sin la posibilidad de sumar un refuerzo por decisión institucional, el cuerpo técnico evalúa variantes dentro del plantel para suplir esa vacante. Alan Velasco asoma como la primera opción de experiencia para adueñarse del puesto, mientras que el juvenil Lautaro Bianco será promovido desde la Reserva este jueves para sumarse a la nómina profesional y pelear por un lugar.
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