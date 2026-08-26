Leandro Paredes envió un emotivo mensaje tras la grave lesión de Tomás Aranda en Boca: "Fuerza, joya"

Una pésima noticia sacudió la mañana en el predio de Boca. Durante el inicio de la práctica de este miércoles, Tomás Aranda protagonizó una desafortunada jugada que terminó en un diagnóstico severo: fractura de peroné. El juvenil mediocampista, que se afianzaba como una de las máximas figuras del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, deberá pasar por el quirófano y estará al menos cuatro meses fuera de las canchas, quedando marginado por el resto del 2026.