La entrevistaron en C5N y se volvió viral

El testimonio de la joven y la insólita reacción en las redes sociales

La entrevista se centró en la crisis de morosidad que afecta al país. La joven relató que, a pesar de trabajar y estudiar, la situación económica le resulta agobiante. En un momento de la charla, confesó su profundo arrepentimiento tras haber votado al actual Gobierno de Javier Milei: "El Presidente que votamos es lo peor que pudo haber pasado. Nos mintió en la cara a todos", sentenció ante las cámaras.