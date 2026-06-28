Leandro Paredes logró un récord histórico de pases con Argentina en los Mundiales ante Jordania
El mediocampista completó 154 pases frente a Jordania y firmó el mejor registro de un argentino en Mundiales desde 1966.
La goleada de la Selección argentina sobre Jordania dejó otra marca histórica. Leandro Paredes completó 154 pases durante el partido y estableció el mejor registro para un futbolista argentino en los Mundiales desde Inglaterra 1966.
Además del triunfo 3-1 que le permitió a la Selección argentina cerrar la fase de grupos con puntaje ideal, el duelo ante Jordania dejó un nuevo récord para el campeón del mundo. El mediocampista de Boca fue el gran eje del juego del equipo de Lionel Scaloni y completó 154 pases a lo largo del encuentro, una cifra que lo ubica entre las mejores actuaciones estadísticas de la historia de la Copa del Mundo.
El récord de Leandro Paredes con la Selección argentina
Con sus 154 pases completados, Paredes alcanzó el mejor registro para un futbolista argentino en los Mundiales desde Inglaterra 1966, según los datos disponibles desde ese torneo. Además, esa marca representa el sexto registro más alto a nivel general entre todos los jugadores que disputaron Copas del Mundo desde entonces.
El volante fue el encargado de conducir gran parte del juego de la Albiceleste, que dominó la posesión frente a Jordania y cerró la fase de grupos como líder del Grupo J, antes de enfrentar a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026.
Selección Argentina vs. Cabo Verde: cuándo juegan por los 16avos de final del Mundial 2026
Tras cerrar el Grupo J con una victoria ante Jordania, la Albiceleste ya conoce a su próximo rival. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, donde la Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde en vivo
El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow. Además, estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+, plataformas que requieren una suscripción activa para acceder a la transmisión.
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