Leandro Paredes logró un récord histórico de pases con Argentina en los Mundiales ante Jordania

Selección Argentina vs. Cabo Verde: cuándo juegan por los 16avos de final del Mundial 2026

Tras cerrar el Grupo J con una victoria ante Jordania, la Albiceleste ya conoce a su próximo rival. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, donde la Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde en vivo

El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow. Además, estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+, plataformas que requieren una suscripción activa para acceder a la transmisión.