El verdadero significado de los caramelos que acompañan a Rodrigo De Paul antes de cada partido

La historia adquiere todavía más valor al conocer que Osvaldo falleció en 2009, antes de poder ver a su nieto debutar como profesional o vestir la camiseta de la Selección Argentina. "Desde donde esté, lo ve", expresó su madre al recordar la figura de quien fue determinante en la formación del futbolista. Como homenaje permanente, De Paul lleva tatuada en su brazo izquierdo la frase "para siempre en mi corazón", motivo por el cual suele besar su muñeca cada vez que ingresa a la cancha o convierte un gol.

Embed El emotivo significado de los caramelos masticables para Rodrigo De Paul, antes de cada partido con la Selección Argentina contado por Mónica su madre



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Con el paso del tiempo, aquella costumbre infantil encontró un nuevo significado dentro del seleccionado nacional. Durante la Copa América 2021, varios integrantes del plantel comenzaron a consumir caramelos antes de los partidos mientras permanecían concentrados. Desde entonces, De Paul y Leandro Paredes mantuvieron ese ritual que terminó acompañando a la Argentina durante la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

El curioso rito también tiene detalles particulares. Paredes confesó que suele comer siete caramelos antes de cada encuentro, distribuidos entre cuatro azules y tres amarillos. De Paul, por su parte, consume catorce caramelos, aunque sin respetar un orden específico de colores. Lo que para muchos parecía una simple costumbre previa a los partidos es, en realidad, una forma de mantener vivo el recuerdo de su abuelo, quien renunció a la comodidad de un viaje de regreso para regalarle una pequeña alegría a su nieto.