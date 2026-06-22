Caramelos y cábala: De Paul y Paredes repitieron su ritual antes de Argentina-Austria
Los mediocampistas volvieron a repetir uno de los rituales más emblemáticos de la Scaloneta en la previa del duelo ante Austria en el Mundial 2026.
Si algo caracteriza a este grupo de la Selección Argentina es la importancia que le da a las cábalas. Desde la ubicación en el micro hasta determinados recorridos dentro de los estadios, los futbolistas mantienen una serie de costumbres que fueron acompañando los éxitos de los últimos años. Y entre todas ellas, una de las más famosas tiene como protagonistas a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.
Minutos antes del partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, ambos mediocampistas volvieron a cumplir con el ritual que ya es un clásico de la Scaloneta. Durante el reconocimiento del campo de juego en el AT&T Stadium de Dallas, caminaron por el césped mientras comían caramelos, una escena que rápidamente captó la atención de los hinchas y volvió a multiplicarse en las redes sociales.
La imagen ya forma parte del paisaje habitual cada vez que Argentina afronta un compromiso importante. Antes de la entrada en calor, De Paul y Paredes recorren el círculo central, observan las tribunas y consumen las golosinas que forman parte de una cábala que se mantiene inalterable desde hace varios años.
El origen de esta tradición se remonta a la Copa América de Brasil 2021, torneo que marcó el inicio de una etapa histórica para el seleccionado nacional. En aquel momento, además de De Paul y Paredes, también participaba Alejandro "Papu" Gómez. Con el paso del tiempo, la costumbre sobrevivió y continuó acompañando a la Albiceleste durante la conquista de la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y las posteriores competiciones internacionales.
Con lel seleccionado buscando asegurar la clasificación a los 16avos de final, los dos mediocampistas volvieron a cumplir con su costumbre sin alterar absolutamente nada. Porque en una Selección que acumula títulos, récords y momentos históricos, las cábalas ocupan un lugar especial. Y si algo aprendieron los campeones del mundo durante este ciclo es que, cuando una fórmula funciona, no hay motivos para cambiarla.
El detalle particular de la cábala de los caramelos que mantienen De Paul y Paredes
Lo llamativo es que el ritual no consiste simplemente en comer caramelos. Según trascendió a lo largo de estos años, ambos jugadores respetan una cantidad y una combinación de colores específicas. Cada uno tiene asignada una secuencia que procura repetir exactamente igual antes de cada encuentro.
En el caso de De Paul, la tradición indica que consume 14 caramelos de distintos colores, mientras que Paredes suele comer siete unidades distribuidas en una combinación precisa: cuatro azules y tres amarillos. Ninguno de los detalles queda librado al azar. Todo forma parte de una rutina que consideran fundamental dentro de la preparación previa a los partidos.
Más allá de las supersticiones, el ritual también refleja la amistad que une a ambos futbolistas desde hace años. Dentro del plantel son dos de los referentes más cercanos a Lionel Messi y forman parte del núcleo que ayudó a construir la identidad competitiva del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario