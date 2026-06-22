Caramelos y cábala: De Paul y Paredes repitieron su ritual antes de Argentina-Austria

Con lel seleccionado buscando asegurar la clasificación a los 16avos de final, los dos mediocampistas volvieron a cumplir con su costumbre sin alterar absolutamente nada. Porque en una Selección que acumula títulos, récords y momentos históricos, las cábalas ocupan un lugar especial. Y si algo aprendieron los campeones del mundo durante este ciclo es que, cuando una fórmula funciona, no hay motivos para cambiarla.

cabala caramelos de paul paredes 1

El detalle particular de la cábala de los caramelos que mantienen De Paul y Paredes

Lo llamativo es que el ritual no consiste simplemente en comer caramelos. Según trascendió a lo largo de estos años, ambos jugadores respetan una cantidad y una combinación de colores específicas. Cada uno tiene asignada una secuencia que procura repetir exactamente igual antes de cada encuentro.

En el caso de De Paul, la tradición indica que consume 14 caramelos de distintos colores, mientras que Paredes suele comer siete unidades distribuidas en una combinación precisa: cuatro azules y tres amarillos. Ninguno de los detalles queda librado al azar. Todo forma parte de una rutina que consideran fundamental dentro de la preparación previa a los partidos.

Más allá de las supersticiones, el ritual también refleja la amistad que une a ambos futbolistas desde hace años. Dentro del plantel son dos de los referentes más cercanos a Lionel Messi y forman parte del núcleo que ayudó a construir la identidad competitiva del equipo dirigido por Lionel Scaloni.