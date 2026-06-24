A cuidarse: Paredes y Medina, bajo observación antes del cierre de la fase de grupos

facundo medina

De cara al encuentro ante Jordania, la situación de ambos jugadores será seguida de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Paredes cuenta con serias posibilidades de integrar la formación inicial, por lo que deberá administrar con inteligencia cada intervención para evitar perderse el siguiente compromiso. Medina, en cambio, tendría menos posibilidades de ser titular y podría comenzar entre los suplentes, mientras Tagliafico se perfila para tener una oportunidad desde el arranque.

Cuando juega la Selección Argentina los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina ya sabe que disputará el encuentro de dieciseisavos de final el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente al segundo clasificado del Grupo H. Por eso, preservar a futbolistas importantes se transformó en un aspecto a considerar durante el cierre de la primera fase.

Además, el reglamento contempla una nueva limpieza de tarjetas una vez concluidas las semifinales, lo que evita que un jugador pueda perderse una eventual final por acumulación de amonestaciones. Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en Paredes y Medina, los únicos integrantes del plantel albiceleste que llegan condicionados al duelo frente a Jordania.