A cuidarse: Paredes y Medina, bajo observación antes del cierre de la fase de grupos
Los dos futbolistas argentinos llegan condicionados al último compromiso de la primera ronda. Una nueva tarjeta amarilla les impediría estar presentes en el duelo de 16avos. de final.
La Selección Argentina afrontará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con la clasificación prácticamente asegurada, aunque no todos los integrantes del plantel llegan en igualdad de condiciones. Leandro Paredes y Facundo Medina deberán prestar especial atención a su conducta dentro del campo de juego cuando enfrenten a Jordania, ya que ambos acumulan una amonestación y corren riesgo de suspensión.
Los dos futbolistas recibieron tarjeta amarilla durante el triunfo por 2-0 frente a Austria y una nueva sanción disciplinaria en la tercera jornada los dejaría automáticamente fuera del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final. El reglamento de la FIFA establece que las amonestaciones acumuladas se eliminan al concluir la etapa de grupos, pero existe una excepción para quienes llegan a la tercera fecha con una tarjeta y reciben una segunda antes del cierre de esta instancia.
Las amarillas de Paredes y Medina los condiciona para 16avos de final
En el caso de Medina, la advertencia llegó a los 76 minutos del encuentro disputado ante los austríacos. El defensor protagonizó un cruce con Konrad Laimer que derivó en una doble amonestación por parte del árbitro egipcio Amin Omar. La decisión generó malestar en el banco argentino, donde consideraron innecesaria la sanción. Las cámaras de la transmisión incluso mostraron al futbolista lamentándose por la situación y realizando gestos de disculpas hacia el cuerpo técnico.
Poco después de aquella acción, Medina dejó el terreno de juego para permitir el ingreso de Nicolás Tagliafico. En la misma ventana de modificaciones también entró Leandro Paredes, quien reemplazó a Rodrigo De Paul. Sin embargo, el mediocampista tardó apenas unos minutos en quedar condicionado para el resto de la fase de grupos luego de cometer una infracción en la mitad de la cancha que le valió la tarjeta amarilla.
De cara al encuentro ante Jordania, la situación de ambos jugadores será seguida de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Paredes cuenta con serias posibilidades de integrar la formación inicial, por lo que deberá administrar con inteligencia cada intervención para evitar perderse el siguiente compromiso. Medina, en cambio, tendría menos posibilidades de ser titular y podría comenzar entre los suplentes, mientras Tagliafico se perfila para tener una oportunidad desde el arranque.
Cuando juega la Selección Argentina los 16avos de final del Mundial 2026
Argentina ya sabe que disputará el encuentro de dieciseisavos de final el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente al segundo clasificado del Grupo H. Por eso, preservar a futbolistas importantes se transformó en un aspecto a considerar durante el cierre de la primera fase.
Además, el reglamento contempla una nueva limpieza de tarjetas una vez concluidas las semifinales, lo que evita que un jugador pueda perderse una eventual final por acumulación de amonestaciones. Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en Paredes y Medina, los únicos integrantes del plantel albiceleste que llegan condicionados al duelo frente a Jordania.
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